Waktu Terbaik untuk Olahraga saat Puasa, Jangan Keliru

KETIKA berpuasa, seseorang tidak boleh makan dan minum dari pagi (subuh) hingga sore hari (maghrib). Hal ini akan membuat tubuh lemas, hingga akhirnya malas berolahraga.

Nathanael Yoga selaku influencer dan The New L-Men of The Year 2023 menyarankan dua waktu terbaik untuk berolahraga saat sedang berpuasa.

“Kalau mau paling ideal itu sebenernya menjelang buka atau setelah buka,” kata Nathanael saat ditemui di Stadion Utama GBK beberapa waktu lalu.

Dia menjelaskan, ketika olahraga dilakukan setelah berbuka puasa, maka kita harus memberi jarak antara waktu makan dan waktu olahraga. Jangan terlalu berdekatan.

“Dikasih jarak dulu tentunya sesudah makan. Kayak mungkin satu jam boleh, minimal satu jam baru olahraga,” ucap Nathanael.

Namun, Nathanael mengingatkan untuk tidak olahraga mendekati waktu tidur. Sementara jika olahraga sebelum berbuka, maka akan memberikan perasaan bahagia tersendiri. Karena olahraga menaikkan hormon endorfin.

“Tapi kalo memang motivasinya ada pas sebelum puasa gitu ya, boleh lebih baik saat puasa. Karena ya, abis kita olahraga kan ada hormon endorfin yang bikin kita bahagia, ada rasa puas, abis itu ditambah lagi kita berbuka,” ucap Nathanael.

Tidak hanya itu saja, dalam kesempatan ini, Nathanael juga menyampaikan olahraga yang ideal saat bulan Ramadhan. Dirinya mengatakan olahraga kardio dan strength sangatlah baik. Namun, untuk cabang olahraganya akan dikembalikan ke diri masing-masing.