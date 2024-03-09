Syahdunya Ngabuburit Sambil Nikmati Sunset, Cocok buat Pencinta Senja

RAMADHAN sudah di depan mata. Aktivitas paling populer selama bulan suci ini ialah ngabuburit, atau kegiatan yang dilakukan sambil menunggu waktu berbuka puasa tiba.

Ngabuburit bisa dilakukan dengan berbagai hal, seperti tadarusan, berburu takjil, jalan-jalan sore atau mencari tempat makan untuk berbuka puasa.

Nah, bagi Anda yang menginginkan sensasi berbeda, menikmati semilir angin sambil menanti sunset di pantai menjadi hal menyenangkan sambil menunggu bedug magrib atau waktu berbuka puasa tiba.

Untuk warga Jakarta, Ancol mungkin sudah biasa, namun ada spot pantai dekat ibu kota yang bisa dicoba untuk menghadirkan pengalaman berbeda.

Seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung di Pandeglang, Banten yang merupakan destinasi wisata dengan berbagai aktivitas seru yang terintegrasi seluas 1.500 hektare.

Di tempat ini pengunjung bisa menikmati wisata adventure, air, udara bahkan budaya. Hal paling digemari wisatawan yakni menikmati sunset dengan latar Gunung Anak Krakatau yang indah, tentu akan sangat syahdu jika dilakukan sembari ngabuburit.

(Foto: KEK Tanjung Lesung)

Anda juga bisa menjelajahi pulau-pulau eksotis di sekitar Tanjung Lesung, mengunjungi Desa Baduy yang unik, atau sekadar menyaksikan panorama Gunung Krakatau dari udara dengan pesawat Cessna 152 dan 172.

Bagi Anda yang hendak berkunjung ke KEK Tanjung Lesung tak perlu khawatir soal akomodasi.

Wisatawan bisa menginap di Tanjung Lesung Beach Resort, sebuah resort cantik yang berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung.

Di sana terdapat villa atau cottage bergaya modern yang dilengkapi dengan tempat tidur mewah dan nyaman, pancuran rainforest di kamar mandi

Fasilitas lainnya yakni koneksi internet gratis, televisi, dan mesin pembuat kopi dan teh. Mayoritas kamar juga dilengkapi dengan balkon atau teras privat, taman, bahkan ada private pool-nya.