Incar Wisatawan Belanda, Kemenparekraf Gandeng Stakeholder Gelar Sales Mission di Amsterdam

KEMENTERIAN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), bekerja sama dengan Garuda Indonesia didukung oleh KBRI Den Haag dan Atlas Beach Bali menggelar kegiatan Sales Mission di Amsterdam, Belanda, pada 4 Maret 2024.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menjelaskan, kegiatan sales mission yang berlangsung di Hotel Jakarta Amsterdam tersebut dihadiri oleh sellers yang berjumlah 17 perusahaan dan buyers sebanyak 18 perusahaan.

“Selain dalam rangka mempromosikan pariwisata Indonesia dan mendukung pencapaian target kunjungan wisatawan mancanegara, khususnya dari Belanda, kegiatan ini juga dilaksanakan sebagai pre-event partisipasi Indonesia pada pameran pariwisata terbesar di dunia, yaitu ITB Berlin, yang pada tahun 2024 ini dilaksanakan pada 5-7 Maret 2024 di Berlin,” kata Sandi, dikutip dari laman Kemenparekraf.

(Foto: dok. Kemenparekraf)

Sementara, Direktur Pemasaran Pariwisata Regional II Kemenparekraf/Baparekraf, Cecep Rukendi, berharap para sellers yang juga pelaku industri yang menjadi peserta ITB Berlin 2024 ini bisa memaksimalkan kegiatan Sales Mission di Amsterdam dan bertemu dengan rekan bisnis potensial, khususnya mitra dari Garuda Indonesia Amsterdam.

“Jadi, selain menyampaikan informasi terbaru tentang pariwisata Indonesia, ada juga informasi terbaru terkait destinasi dan penerbangan Indonesia-Belanda dan updates dari Atlas Beach Bali. Adapun aktivitas utamanya adalah B2B Table-Top Meeting sebagai ajang untuk memperkenalkan dan menawarkan produk dan paket wisata Indonesia kepada potensial buyers di Belanda,” kata Cecep.

Ia menjelaskan, Belanda merupakan salah satu pasar yang memiliki kestabilan jumlah kunjungan wisman ke Indonesia. Dari tahun ke tahun, kunjungan wisman asal Belanda relatif stabil.

Pada tahun 2023 angka kunjungan wisman asal Belanda ke Indonesia mencapai 250.201 (meningkat 113 persen) dibandingkan tahun 2019 sebanyak 215.287. Ini menunjukkan proses pemulihan yang kuat di sektor pariwisata.