Semakin Seru! Ini 8 Besar Miss World 2024

MALAM penobatan Miss World 2024 masih berlangsung seru dan makin menegangkan. Dari ratusan finalis, kemudian para finalis dikerucutkan menjadi 40 besar atau Top 40, yang mana Miss Indonesia 2022, Audrey Vanessa berhasil masuk dari ratusan kontestan.

Setelah babak Top 40 Miss World 2024 diumumkan, jutaan penonton di berbagai penjuru dunia kembali dibuat gugup.

Sebab para finalis Miss World 2024 kemudian dikerucutkan langsung menjadi Top 12 atau 12 besar saja yakni, Miss Brasil, Miss Republik Dominikan, Miss Trinidad & Tobego, Miss Boswana, Miss Mauritius, Miss Uganda, Miss Republik Ceko, Miss Inggris,Miss Spanyol, Miss Australia, Miss India dan Miss Lebanon.

Babak penyisihan semakin memanas, ketika kedua pembawa acara, Megan Young dan Karan Johar mengumumkan dari 12 finalis telah dikurasi menjadi Top 8. Berikut yang berhasil masuk di babak 8 besar untuk Miss World 2024 adalah:

1.Miss Boswana

2.Miss Uganda

3.Miss Republik Ceko

4.Miss Inggris

5.Miss India

6.Miss Lebanon

7.Miss Brasil

8.Miss Trinidad & Tobego