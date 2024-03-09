Deretan Outfit Keren Artis Indonesia yang Nonton Taylor Swift di Singapura

TAYLOR Swift menggelar konser The Eras Tour di Singapura selama enam hari yang dibagi menjadi dua akhir pekan, yakni 2-4 Maret 2024 dan 7-9 Maret 2024. Dikabarkan ini adalah satu-satunya konser Taylor Swift di Asia Tenggara.

Hal ini membuat banyak Swifties (sebutan untuk para penggemar Taylor Swift) asal Indonesia rela terbang ke Singapura untuk hadir di konser Eras Tour. Beberapa selebriti asal Indonesia juga terciduk asyik menonton konser Taylor Swift. Semuanya membagikan keseruannya melalui akun Instagram pribadinya.

Tidak sedikit artis Indonesia yang terlihat menggunakan outfit super keren. Mereka berdandan sesuai dengan konsep album Taylor Swift. Adapun yang terlihat menikmati setiap lagu Taylor Swift hingga bernyanyi dan berloncat-loncat.

Prilly Latuconsina

Pertama ada Prilly Latuconsina. Mengutip dari Instagram @prillylatuconsina96, Prilly terlihat mengenakan dress beige selutut dengan potongan lengan panjang. Outfit Prilly ini terinspirasi dari konsep album Taylor Swift era Fearless dan Folklore.

Dengan outfit yang simple dan elegan, Prilly terlihat benar-benar menikmati konser Taylor Swift dengan sangat nyaman. Dirinya terlihat turut bernyanyi di sepanjang penampilan Taylor.





Rian D’masiv

Rian D'masiv juga terlihat tampil simple. Dirinya mengenakan blue jeans, kaos putih bergambar John Mayer yang dilapisi dengan jaket hitam. Rian terlihat berfoto dari bagian tribun penonton.

“Jadi swifties dulu hari ini,” tulis Rian Dmasiv dalam cuitan X @RianEkkyP.





Marshanda

Marshanda dan putri semata wayangnya Sienna merupakan Swifties. Keduanya tampil dengan outfit cantiknya masing-masing. Marshanda terlihat tampil bak peri menggunakan dres biru muda dengan hisan kain tile.

Sementara Sienna terlihat mengenakan kaos putih yang dilapisi dengan jaket merah putih dan dipadukan dengan rok putih. Untuk hijab, Sienna terlihat mengenakan pashmina pink.

Aulia

Tiada hari tanpa momen lucu dari selebgram Aulia atau yang lebih akrab disapa Aul. Mengutip dari Instagram @tutorialhidup, pada konser The Eras Tour ini. Aul terlihat mengenakan kaos putih dengan bagian belakang judul lagu-lagu Taylor Swift.

Sementara bawahannya, ia mengenakan celana pendek garis-garis warna pink dengan bagian belakang dibuat gambar berlubang seperti memperlihatkan pantat. Outfit Aul ini berhasil membuat netizen tertawa terbahak-bahak.