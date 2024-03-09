Daftar Top 40 Miss World 2024, Indonesia Masuk!

MALAM final Miss World 2024 tengah berlangsung di Jio World Convention Centre, Mumbai, India, Sabtu, (9/3/2024), dibuka oleh penampilan dari ratusan kontestan Miss World 2024 yang menari dengan kostum parade khas negara mereka masing-masing.

Penampilan mereka juga diiringi musik khas dari sederet musisi ternama India seperti Neha, Tony, Shaan, hingga Ann Singh.

Kemudian, pengumuman para kontestan yang berhasil masuk ke babak 40 besar dimulai. Dari 112 kontestan negara di dunia, kini kontestan telah dikerucutkan menjadi 40 besar.

Berikut daftar lengkap Top 40 Miss World ke-71 atau Miss World 2024:

1.Miss Brasil

2.Miss Uganda

3.Miss Ukraina

4.Miss Nepal

5.Miss Martinique

6.Miss Kroasia

7.Miss Vietnam

8.Miss Botswana

9.Miss Nigeria

10.Miss Zimbabwe

11.Miss Inggris

12.Miss Lebanon

(Miss Indonesia 2022 Audrey Vanessa)

13.Miss Tunisia

14.Miss Belize

15.Miss Kanada

16.Miss Republik Dominika

17.Miss Peru

18.Miss Puerto Riko

19.Miss Trinidad

20.Miss Kamerun