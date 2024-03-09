Miss World 2024: Daftar Lengkap Pemenang Fast Track Miss World ke-71

PARA pemenang Fast Track Miss World 2024 akhirnya diumumkan. Seperti di tahun-tahun sebelumnya, finalis yang menjadi pemenang Fast Track maka secara otomatis akan langsung masuk ke jajaran Top 40 Miss World 2024.

Fast track sendiri merupakan indikator penilaian penting dan unik di Miss World. 112 kontestan bertanding memperebutkan gelar fast track yakni Top Model, Sport Challange, Multimedia, Head 2 Head Challange dan Talent hingga Beauty With a Purpose (BWAP)

BACA JUGA:

Setelahnya, para pemenang fast track ini akan bersaing ke babak selanjutnya dan memperebutkan mahkota biru Miss World 2024 ini.

BACA JUGA:

Berikut daftar lengkap pemenang Fast Track Miss World 2024.

* Beauty With a Purpose (BWAP): Miss Brasil, Leticia Frota

*Top Model: Martinique - Axelle Rene

*Best Designer Award:

- Asia and Oceania winner: India - Sini Shetty

- Eropa: Czech Republic - Krystyna Pyszkova

- Afrika: Ethiopia - Rgat Afewerki Ybrah

- Amerika: Amerika Serikat - Victoria Disorbo