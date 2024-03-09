Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Miss World 2024: Daftar Lengkap Pemenang Fast Track Miss World ke-71

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |22:29 WIB
Miss World 2024: Daftar Lengkap Pemenang Fast Track Miss World ke-71
Pemenang Fast Track di Miss World 2024, (Foto: Tangkapan layar Youtube)
A
A
A

PARA pemenang Fast Track Miss World 2024 akhirnya diumumkan. Seperti di tahun-tahun sebelumnya, finalis yang menjadi pemenang Fast Track maka secara otomatis akan langsung masuk ke jajaran Top 40 Miss World 2024.

Fast track sendiri merupakan indikator penilaian penting dan unik di Miss World. 112 kontestan bertanding memperebutkan gelar fast track yakni Top Model, Sport Challange, Multimedia, Head 2 Head Challange dan Talent hingga Beauty With a Purpose (BWAP)

 BACA JUGA:

Setelahnya, para pemenang fast track ini akan bersaing ke babak selanjutnya dan memperebutkan mahkota biru Miss World 2024 ini.

 BACA JUGA:

Berikut daftar lengkap pemenang Fast Track Miss World 2024.

* Beauty With a Purpose (BWAP): Miss Brasil, Leticia Frota

*Top Model: Martinique - Axelle Rene

*Best Designer Award:

- Asia and Oceania winner: India - Sini Shetty

- Eropa: Czech Republic - Krystyna Pyszkova

- Afrika: Ethiopia - Rgat Afewerki Ybrah

- Amerika: Amerika Serikat - Victoria Disorbo

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3153836/miss_world-gaCp_large.jpg
Cerita Miss World 2025 Opal Suchata Hadirkan Harapan Baru bagi Penderita Kanker Payudara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/611/3153633/event_director_miss_world_optimis_miss_indonesia_2025_akan_menang_di_ajang_miss_world_ke_73-l2mk_large.jpg
Event Director Miss World Optimis Miss Indonesia 2025 Akan Menang di Ajang Miss World ke-73
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/611/3153613/miss_world_2025_opal_suchata_akan_hadir_di_miss_indonesia_liliana_tanoesoedibjo_jadi_penyemangat_finalis-cbly_large.jpg
Miss World 2025 Opal Suchata akan Hadir di Miss Indonesia, Liliana Tanoesoedibjo: Jadi Penyemangat Finalis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/611/3153488/kunjungi_inews_media_group_suchata_chuangsri_miss_world_2025_jajal_jadi_news_anchor-9NGn_large.jpg
Kunjungi iNews Media Group, Miss World 2025 Suchata Chuangsri Jajal Jadi News Anchor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/611/3153483/tiba_di_indonesia_suchata_chuangsri_kunjungi_inews_media_group_di_jakarta-ry4T_large.jpg
Tiba di Indonesia, Suchata Chuangsri Kunjungi iNews Media Group di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/611/3153444/miss_world_2025_suchata_chuangsri_lirik_budaya_dan_tradisi_indonesia_candi_bersejarah_jadi_tujuannya-qYXe_large.jpg
Miss World 2025 Suchata Chuangsri Lirik Budaya dan Tradisi Indonesia, Candi Bersejarah Jadi Tujuannya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement