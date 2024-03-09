Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Sound of Love (SOL) Guncang Kafe Bajawa Flores dengan Musisi Keren

Jack Newa , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |15:11 WIB
Sound of Love (SOL) Guncang Kafe Bajawa Flores dengan Musisi Keren
Ratusan pengunjung Sound of Love (SOL) terhibur dengan penampilan musisi di Kafe Bajawa Flores NTT, Bogor. (Foto: dok iNews Media Group/Jack Newa)
A
A
A

iNEWS Media Group kembali menggelar event musik Sound of Love (SOL). SOL yang digelar di Bajawa, Flores NTT, Bogor, Jumat (8/3/2024) dimeriahkan penampilan musisi keren The Changcuters dan Vierratale.

Hujan yang mengguyur Kota Bogor sejak siang, tidak menyurutkan antusias pengunjung untuk menyaksikan event musik ini di Kafe Bajawa Flores NTT. Memasuki kafe pengunjung sudah dimanjakan dengan berbagai produk sponsor, seperti Sasa Sambal, Pospay, Yamaha, Comforte Zone, Alfamart, KB Bank, Plossa Mini Isi Ulang, dan Soulyu.

Seperti di booth Plossa Mini Isi Ulang, pengunjung bisa mendapatkan produk Plossa cukup dengan melakukan scan barcode. Sedangkan di booth Yamaha pengunjung bisa melihat langsung display motor Yamaha Fazzio dan Grand Filano. Tak kalah menariknya pengunjung juga bisa mendapatkan produk kosmetik kecantikan dari Soulyu.

Dengan harga tiket yang cukup terjangkau, SOL kali ini menjadi konser intimate lantaran mengutamakan kenyamanan para penonton. Terlebih, konser tersebut berlangsung mulai pukul 7 hingga 10 malam.

Interior kafe yang mengusung konsep live musik membawa pengunjung seperti sedang menonton konser musik. Saking hype-nya tempat ini, masih banyak pengunjung yang rela berdiri untuk nonton live musik SOL kali ini.

Kafe Bajawa menawarkan pengalaman ngopi yang unik dan berkesan. Lokasinya yang luas cocok menjadi tempat yang sempurna, untuk nongkrong santai sambil menikmati kopi dan camilan lezat. Ratih, salah satu pengunjung merasa senang bisa hadir di acara ini.

      
