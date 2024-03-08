5 Zodiak Diprediksi Beruntung di Bulan Maret 2024

KEBERUNTUNGAN yang memberikan hal atau sesuatu positif, tentunya diinginkan setiap orang di sepanjang waktu. Alias dengan kata lain, siapa sih yang tidak mau selalu beruntung dalam hidupnya?

Ditelisik dari astrologi, untuk Maret 2024 ini ada kabar baik bagi sejumlah tanda zodiak. Berdasarkan ramalan astrologi terbaru, dikutip dari Know Insider, Minggu (10/3/2024) lima zodiak berikut ini diperkirakan akan mendapatkan keberuntungan pada Maret 2024.

1. Leo: Maret 2024 mungkin saja adalah kesempatan emas bagi orang berzodiak Leo terutama dalam hal pekerjaan. Oleh karena itu para pemilik zodiak Leo disarankan jangan pernah melewatkan kesempatan ini untuk bisa menonjol dalam berbagai hal.

2. Capricorn: Bagi orang berzodiak Capricorn, bulan Maret tahun ini adalah bulan yang cukup spesial karena ini merupakan waktu yang tepat untuk melupakan beban-beban masa lalu, lalu merasakan keberuntungan sejenak dalam hal apa pun itu.

