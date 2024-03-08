Antusiasme Tinggi! Audisi Miss Indonesia 2024 di Jakarta Ramai Peserta

RANGKAIAN audisi Miss Indonesia 2024 masih berlangsung untuk mencari perempuan-perempuan luar biasa. Jakarta menjadi kota terakhir untuk gelaran audisi Miss Indonesia 2024.

Sejumlah peserta audisi Miss Indonesia 2024 di Jakarta terpantau sudah hadir di lokasi audisi yaitu di MNC Studios Kebon Jeruk, Lantai 8 Tower 3, Jakarta Barat, sejak pukul 10.00 WIB. Semua peserta tampil sangat siap.

Berdasarkan pantauan MNC Portal, semangat para peserta pun terlihat jelas di ruang audisi. Mereka tampak serius, saling berkenalan satu sama lain, dan tentunya percaya diri melewati step-by-step audisi Miss Indonesia 2024.

(Foto: MPI/ Sukardi)

Arindina Aulia Taim, peserta berusia 22 tahun yang mewakili Aceh bercerita kalau dirinya cukup percaya diri untuk mengikuti audisi Miss Indonesia 2024. Terlebih, dia punya 'message' penting untuk disebarkan melalui Miss Indonesia.

"Saya punya tujuan, salah satunya memberi dampak dan menginspirasi banyak orang. Untuk itu, saya memilih Miss Indonesia sebagai platform yang sangat besar dan hebat ini untuk mengembangkan dan menyalurkan ide dan kontribusi saya," kata Arin pada MNC Portal, Jumat (8/3/2024)