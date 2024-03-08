Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Pesan Dian Sastro di Hari Perempuan International: Ayo Dobrak Mental Block

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |16:04 WIB
Pesan Dian Sastro di Hari Perempuan International: Ayo Dobrak Mental Block
Dian Sastrowardoyo. (Foto: MPI)
A
A
A

HARI Perempuan International atau International Women's Day diperingati setiap 8 Maret. Di peringatan ini, Dian Sastro pun menyoroti beberapa hambatan perempuan untuk bisa mengembangkan diri.

Dian Sastro menilai, salah satu hambatan kaum hawa untuk bisa berkembang bahkan mengukir prestasi adalah karena masalah ‘mental block’. Pemeran serial ‘Gadis Kretek’ tersebut menjelaskan, bahwa mental block merupakan bentuk ketidakyakinan dalam diri.

Biasanya, ini berasal dari pikiran bawah sadar yang akan di transfer ke pikiran sadar. Menurutnya, selama mental block tidak diatasi, perempuan akan sulit berhasil, karena pikiran bawah sadar akan menyabotase segala upaya mereka.

“Semua mental block sangat mewakili perasaan tidak yakin akan diri kita. Dari perempuan-perempuan yang ikut (Graduation Day Perempuan Inovasi 2023) kemarin, baik itu yang student, maupun mahasiswa ataupun yang ibu rumah tangga, mereka tuh punya mental block yang sama ternyata,” ujar Dian, saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, baru-baru ini.

“Jadi ternyata yang membuat mereka tertahan untuk mengembangkan diri itu ternyata bukan hanya di akses, tapi justru di persepsi di diri mereka sendiri, atau mental block yang mereka miliki,” sambungnya.

Dian juga menilai, mental block bisa menjadi sebuah kondisi yang cukup berbahaya karena kondisi ini kerap dikaitkan dengan masalah kepercayaan diri dan bisa menghambat untuk pengembangan diri kaum hawa.

“Jadi ini yang sebenarnya ingin kita target. Kita melihat apa sih sebenarnya yang paling membatasi seorang perempuan untuk mau mengembangkan diri,” ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
