Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Mengintip Mewahnya Jio World Convention Centre, Venue Malam Final Miss World 2024

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |15:04 WIB
Mengintip Mewahnya Jio World Convention Centre, Venue Malam Final Miss World 2024
Jio World Centre. (Foto: Situs JIO)
A
A
A

MALAM Final Miss World 2024 akan digelar di Mumbai, India, pada 9 Maret besok. Ajang kecantikan bergengsi dunia ini akan diadakan di Jio World Convention Centre yang merupakan venue pertemuan terbesar di India.

Lantas seperti apa mewahnya Jio World Convention Centre yang menjadi lokasi malam final Miss World 2024? Tanpa berlama-lama lagi, simak paparan berikut, seperti dilansir dari berbagai sumber.

Desain bangunan Jio World Center di Mumbai mengusung gaya internasional namun tetap diisi dengan jejak budaya dan spiritual India yang kuat. Bangunan ini dirancang oleh pengembang dan desainer kondang, TVS Studio.

Jio World Center berdiri megah dengan luas bangunan mencapai 1500 meter persegi. Setiap sudut bangunan dipercantik dengan mosaik artistik berkualitas tinggi dari koleksi OrienTale, dengan warna emas yang berkilau.

Untuk ruang teater yang terletak di dalam Pusat Kebudayaan juga dilapisi dengan pola yang dibuat khusus dengan tesserae emas dan merah. Lantainya berbahan marmer atau karpet dengan rata-rata bermotif bunga.

Keindahan dan kemewahan Jio World Center tidak hanya terletak di bagian dalamnya saja, tapi juga menjalar ke luar bangunan. Di depan bangunan, terdapat air mancur spektakuler yang mampu menyembur setinggi 13 meter.

Air mancur ini berbentuk teratai berdiameter 34 meter. Pengembang juga membekalinya dengan 664 LED berwarna untuk permainan cahaya serta berbagai corak mozaik biru dari koleksi Iridium dan memiliki pinggiran mozaik emas. Jio World Center telah menjadi rumah bagi berbagai ajang bertaraf internasional.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3153836/miss_world-gaCp_large.jpg
Cerita Miss World 2025 Opal Suchata Hadirkan Harapan Baru bagi Penderita Kanker Payudara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/611/3153633/event_director_miss_world_optimis_miss_indonesia_2025_akan_menang_di_ajang_miss_world_ke_73-l2mk_large.jpg
Event Director Miss World Optimis Miss Indonesia 2025 Akan Menang di Ajang Miss World ke-73
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/611/3153613/miss_world_2025_opal_suchata_akan_hadir_di_miss_indonesia_liliana_tanoesoedibjo_jadi_penyemangat_finalis-cbly_large.jpg
Miss World 2025 Opal Suchata akan Hadir di Miss Indonesia, Liliana Tanoesoedibjo: Jadi Penyemangat Finalis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/611/3153488/kunjungi_inews_media_group_suchata_chuangsri_miss_world_2025_jajal_jadi_news_anchor-9NGn_large.jpg
Kunjungi iNews Media Group, Miss World 2025 Suchata Chuangsri Jajal Jadi News Anchor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/611/3153483/tiba_di_indonesia_suchata_chuangsri_kunjungi_inews_media_group_di_jakarta-ry4T_large.jpg
Tiba di Indonesia, Suchata Chuangsri Kunjungi iNews Media Group di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/611/3153444/miss_world_2025_suchata_chuangsri_lirik_budaya_dan_tradisi_indonesia_candi_bersejarah_jadi_tujuannya-qYXe_large.jpg
Miss World 2025 Suchata Chuangsri Lirik Budaya dan Tradisi Indonesia, Candi Bersejarah Jadi Tujuannya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement