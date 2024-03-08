Mengintip Mewahnya Jio World Convention Centre, Venue Malam Final Miss World 2024

MALAM Final Miss World 2024 akan digelar di Mumbai, India, pada 9 Maret besok. Ajang kecantikan bergengsi dunia ini akan diadakan di Jio World Convention Centre yang merupakan venue pertemuan terbesar di India.

Lantas seperti apa mewahnya Jio World Convention Centre yang menjadi lokasi malam final Miss World 2024? Tanpa berlama-lama lagi, simak paparan berikut, seperti dilansir dari berbagai sumber.

Desain bangunan Jio World Center di Mumbai mengusung gaya internasional namun tetap diisi dengan jejak budaya dan spiritual India yang kuat. Bangunan ini dirancang oleh pengembang dan desainer kondang, TVS Studio.

Jio World Center berdiri megah dengan luas bangunan mencapai 1500 meter persegi. Setiap sudut bangunan dipercantik dengan mosaik artistik berkualitas tinggi dari koleksi OrienTale, dengan warna emas yang berkilau.

Untuk ruang teater yang terletak di dalam Pusat Kebudayaan juga dilapisi dengan pola yang dibuat khusus dengan tesserae emas dan merah. Lantainya berbahan marmer atau karpet dengan rata-rata bermotif bunga.

Keindahan dan kemewahan Jio World Center tidak hanya terletak di bagian dalamnya saja, tapi juga menjalar ke luar bangunan. Di depan bangunan, terdapat air mancur spektakuler yang mampu menyembur setinggi 13 meter.

Air mancur ini berbentuk teratai berdiameter 34 meter. Pengembang juga membekalinya dengan 664 LED berwarna untuk permainan cahaya serta berbagai corak mozaik biru dari koleksi Iridium dan memiliki pinggiran mozaik emas. Jio World Center telah menjadi rumah bagi berbagai ajang bertaraf internasional.