WOMEN LIFE

Tahapan dan Tata Cara Memakai Lipstik yang Benar, Dahului dengan Pelembab Bibir

Andre Purwanto , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |14:27 WIB
Tahapan dan Tata Cara Memakai Lipstik yang Benar, Dahului dengan Pelembab Bibir
DIPERLUKAN cara memakai lipstik yang benar agar hasil riasan bibir terlihat stunning.

 

Lipstik adalah salah satu jenis kosmetik utama yang digunakan perempuan untuk memoles kecantikannya. Memakai lipstik dengan cara yang kurang tepat akan membuat lipstik tidak tahan lama di bibir dan gampang hilang.

 

Berikut ini cara memakai lipstik agar hasil riasan awet dan tidak mudah luntur

 

1. Pakai Pelembap Bibir

Balurkan pelembap bibir tipis-tipis untuk melembapkan dan meratakan tekstur bibir. Pelembap dapat menutrisi bibir supaya tidak kering dan pecah-pecah. Selain itu, pelembap dapat melembutkan bibir karena mengisi area yang tidak rata.

 

Pakai dari lekukan bibir atas ke arah sudut kiri dan kanan. Lalu, pulaskan di bibir bawah dari tengah ke sisi-sisinya.

 

2. Pakai Pensil Bibir

Meski bukan hal wajib, pensil bibir bisa membuat lipstik lebih rapi dan menegaskan bentuk bibir. Untuk mengaplikasikan pensil bibir, posisikan ujungnya di lekukan bibir atas dan garisi bibir sampai ke kedua sudut mulut. Kemudian, bentuk garis bibir bawah dari tengah ke kedua sudutnya.

 

Pilih pensil bibir bening atau warna yang mendekati warna bibir alami untuk sehari-hari. Warna ini bisa cocok dengan warna bibir apa pun.

 

3. Pakai Lipstik dengan Senyum

Ketika berbicara atau menggerakkan mulut, kulit akan meregang sehingga lipstik tampak tidak rata. Supaya rata, senyumlah sedikit saat memakai lipstik.

 

4. Oles Lipstik Mulai dari Tengah Bibir

Untuk memulai, posisikan lipstik di lekukan bibir atas. Tepuk sedikit pada lekukan bibir dan bagian yang tebal pada bibir bawah. Jika tidak mau memakai lipstik langsung dari tabungnya, gunakan kuas atau jari tengah yang bersih. Sapukan lipstik dengan kuas atau ujung jari, lalu pulaskan di bibir. Mulai dari tengah bibir ke kedua sisi mulut.

 

Kemudian, posisikan lipstik di tengah bibir bawah dan tarik ke kedua sudut bibir. Anda bisa memulas lipstik dari tengah ke sudut bibir dalam satu gerakan cepat atau dengan ditepuk-tepuk. Lakukan cara apa pun yang paling mudah bagi Anda.

