Dukung Langsung Indonesia di Miss World 2024, Liliana Tanoesoedibjo Tiba di Mumbai

AJANG kecantikan bergengsi Miss World 2024 segera digelar pada Sabtu (9/3/2024) di Mumbai, India. Miss Indonesia 2022, Audrey Vanessa akan berjuang membawa nama Indonesia untuk melenggang di ajang bergengsi ini.

Perhelatan ini juga akan dihadiri Liliana Tanoesoedibjo, selaku Founder Miss Indonesia Organization. Dari Instagram pribadinya, @liliana_tanoesoedibjo, ia sudah di tiba di Mumbai untuk menghadiri gelaran Miss World 2024 sekaligus memberikan dukungan penuh secara langsung kepada Audrey Vanessa.

"All the best for Indonesia ibu, we as pageant lovers always support for Audrey to have the better place.Whatever the result we really really proud with Audrey already presentation Indonesia very well. Good luck," komentar salah satu netizen.

Semoga taon ini .indonesia bawa pulang blue crown..udah lama sekali menunggu..," tulis akun @strobery_sa***mua

Go get the crown ❤️ amin," semangat dari @marcoyusf***

Dari video yang diunggah, Liliana menampilkan momen sunrise yang indah dari kota Mumbai. Terlihat momen pagi yang cerah mengawali hari jelang perhelatan Miss World 2024 ini.

“Sunrise di Mumbai, ciptaan Tuhan yang indah,” tulis Liliana.

Dalam video tersebut, terlihat Liliana membagikan pesona kota Mumbai dengan pancaran sinar matahari pagi. Unggahan tersebut juga dibanjiri komentar positif warganet yang turut mendoakan kemenangan untuk Audrey Vanessa di ajang Miss World tahun ini.