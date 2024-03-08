Miss World 2024, Ini Deretan Pemenang Miss World dalam 6 Tahun Terakhir

MISS World merupakan ajang kecantikan dunia yang paling ditunggu-tunggu oleh para pageant enthusiast di seluruh dunia. Dicetuskan pada 1951 silam, Miss World menjadi ajang kecantikan tertua dan terbukti masih sangat eksis hingga saat ini.

Saat ini ajang Miss World akan kembali digelar untuk ke-71 kalinya. Finalnya akan berlangsung pada 9 Maret 2024 untuk menentukan siapakah sosok yang layak dinobatkan untuk menjadi Miss World 2024.

Indonesia pun turut mengirimkan perwakilannya yaitu Audrey Vanessa sebagai Miss World Indonesia 2022. Ia akan berjuang bersama kurang lebih 111 finalis kontestan dari berbagai negara dunia.

Menuju final perhelatan Miss World 2024, Yuk napak tilas deretan pemenang ajang bergengsi Miss World dalam 6 tahun terakhir, dikutip dari berbagai sumber, Jumat (8/3/2024).

Miss World 2015: Mireia Lalaguna

Mireia Lalaguna menjadi perwakilan Spanyol yang berhasil menjadi Miss World 2015. Kemenangan Mireia Lalaguna sekaligus menjadi momentum pertama kalinya dalam sejarah Spanyol memenangkan ajang tersebut.

Miss World 2016: Stephanie Del Valle

Stephanie Del Valle adalah perwakilan asal Puerto Riko yang sempat menjadi unggulan dalam ajang Miss World 2016. Ia menjadi Miss World kedua dari Puerto Riko sepanjang sejarah setelah Wilnelia, Lady Forsyth pada tahun 1975.

Miss World 2017: Manushi Chhillar

Manushi Chhillar menjadi perwakilan Miss World India keenam yang kembali berhasil memenangkan Miss World. Ia pun kembali membawa India menjadi pemenang setelah Priyanka Chopra dalam Miss World 2000.

Miss World 2018: Vanessa Ponce

Untuk pertama kalinya Meksiko berhasil meraih kemenangan di Miss World 2018 melalui kehadiran Vanessa Ponce. Ia pun sempat menjadi model dan ratu kecantikan asal Meksiko sebelum dimahkotai sebagai Miss World 2018.