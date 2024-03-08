Advertisement
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Hari Perempuan Internasional, Miss World Rayakan dengan Beri Pesan Perjuangan

Devi Pattricia , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |10:43 WIB
Hari Perempuan Internasional, Miss World Rayakan dengan Beri Pesan Perjuangan
Hari Perempuan Internasional. (Foto: Instagram)
MISS World menjadi sebuah kontes kecantikan internasional terkemuka dunia. Tak hanya itu, Miss World menjadi wadah para perempuan untuk menuangkan aspirasi dan tujuannya untuk mengubah dunia.

Perwakilan dari tiap-tiap negara di dunia bukan cuma berparas cantik, melainkan juga memiliki bakat dan kepintarannya masing-masing. 

Dalam rangka Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap tanggal 8 Maret, ajang yang diprakarsai oleh Eric Morley ini menyelipkan pesan sekaligus motivasi untuk para perempuan di dunia. 

Melalui unggahan dalam akun Instagram @missworld, terdapat sebuah foto bertuliskan “Happy International Women’s Day!” yang disertai dengan foto para kontestan Miss World 2023.

“Selamat Hari Perempuan Internasional!!” tulis akun Miss World dikutip dari keterangan foto tersebut, Jumat (8/3/2024).

Telusuri berita women lainnya
