Jelajahi Kazan, Kota Ramah Muslim di Negeri Beruang Merah

BERWISATA halal di Rusia tidaklah lengkap jika Anda tidak berkunjung ke Kazan. Terlebih, Kazan memiliki satu tempat monumental yang patut dikunjungi oleh traveler muslim, yakni Kazan Kremlin atau benteng Kazan.

Berbeda dengan 'Kremlin Merah' di Moskow, Kazan Kremlin sangatlah identik dengan tembok kokohnya yang berwarna putih dan para turis yang bisa masuk dengan bebas dalam kompleks benteng ini.

Selain menjadi tempat tujuan wisata, situs ini juga merupakan kantor resmi pemerintah Kazan dan kediaman resmi Presiden Kazan atau Kepala Republik Tatarstan, Rustam Minnikhanov.

Kazan Kremlin merupakan salah satu situs terkuno di Rusia, tercatat sejak era muslim Golden Horde dan Kazan Khanate, serta beberapa arsitektur kuno yang sudah berdiri sejak abad ke-10, sebelum akhirnya dikuasai oleh Ivan The Terrible di tahun 1552 dan menjadi Tahta Kristen di Tanah Volga.

(Foto: Michelle Natalia/MPI)

Benteng yang berdiri di perbukitan tinggi ini dikelilingi oleh tiga perairan, hutan yang kokoh, dan rawa-rawa yang menakutkan, yang kemudian meyakinkan bangsa Bolgar bahwa ini adalah lokasi yang tepat untuk mendirikan sebuah benteng di abad ke-10.

Ketika bangsa Mongolia menginvasinya di abad ke-12, kawasan ini akhirnya jatuh ke tangan Kekaisaran Mongol. Benteng di perbukitan Kremlin ini akhirnya dinyatakan sebagai kediaman pemimpin baru, dan nama wilayahnya diubah menjadi Kazan Ulus.

Situs ini menjadi satu-satunya benteng Tatar yang tersisa di Rusia, yang di dalamnya terdapat bangunan-bangunan dari abad ke-10 hingga ke-16 dan juga bangunan dari abad ke-16 hingga ke-19.

Berkat makna historisnya yang padat, Kazan Kremlin dinyatakan sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO di tahun 2000. Bahkan, edisi pertama Alquran yang dicetak oleh umat muslim diterbitkan di Kazan.

Di dalam benteng ini, katedral dan masjid berdiri bersama, dan uniknya, Anda bisa mendengarkan suara bel katedral dan juga suara azan bersamaan ketika Anda berkunjung ke tempat ini. Sungguh potret toleransi indah yang ada di negeri beruang merah.