Buka IAAPA Asia Pasifik di Bali, Sandiaga Targetkan 4,4 Juta Lapangan Kerja Sektor Parekraf

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno membuka International Association of Amusement Parks and Attractions Asia Pacific (IAAPA APAC) Spring Summit 2024. Acara tersebut berlangsung selama dua hari, mulai dari 7 hingga 8 Maret di Taman Safari Bali.

IAAPA APAC sendiri adalah bagian dari International Association of Amusement Parks and Attractions (IAAPA) yang berfokus pada wilayah Asia Pasifik. Organisasi ini menghubungkan para profesional industri hiburan dan atraksi di kawasan ini.

Event ini menyelenggarakan berbagai acara, yakni konferensi dan summit yang bertujuan untuk mempromosikan praktik terbaik, inovasi, dan kolaborasi di antara para profesional industri.

Ini termasuk peluang untuk bertukar pengetahuan, mengikuti perkembangan terbaru di industri, dan membangun hubungan bisnis yang kuat.

Melalui acaranya, IAAPA APAC berupaya meningkatkan standar keselamatan, operasional, dan keberlanjutan di industri atraksi, serta memberikan wawasan dan sumber daya yang berharga untuk anggotanya.

"Selamat atas keberhasilan penyelenggaraan IAAPA APAC Spring Summit di Bali. Ini adalah platform yang luar biasa untuk bertukar ide dan menjalin kemitraan baru dalam pengembangan industri atraksi,” kata Sandi dalam pidatonya.

Dirinya berharap event ini bisa melampaui target penciptaan 4,4 juta lapangan pekerjaan. “Melalui upaya kolaboratif, saya yakin kita dapat membuka potensi penuh dari industri pariwisata dan ekonomi kreatif untuk penciptaan 4,4 juta lapangan kerja serta membangun ekosistem yang berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045," katanya.

Selama event tersebut, para peserta yang merupakan profesional industri atraksi dari seluruh Asia Pasifik ini melakukan banyak kegiatan seru.