Taiwan Travel Fair 2024 Digelar di Kokas, Bidik 250 Ribu Turis Indonesia

PARIWISATA Taiwan kini semakin dilirik oleh wisatawan. Tidak terkecuali dari Indonesia. Selain karena masih satu benua, negara dengan ibu kota Taipei ini juga memiliki sejuta pesona.

Hal itulah yang mendasari Taiwan Tourism Information Center in Jakarta untuk mengadakan pameran bertema ‘Jelajahi Taiwan-Time for Taiwan’ di Mall Kota Kasablanka, Jakarta.

Pameran yang diselenggarakan dari 8-10 Maret 2024 mendatang ini digelar dalam upaya untuk memperluas pasar pariwisata Taiwan di Indonesia.

Direktur Taiwan Tourism Information Center in Jakarta, Abe Chou menyatakan bahwa administrasi pariwisata Taiwan berkomitmen untuk memajukan industri pariwisata Taiwan.

Pihaknya kini juga kian gencar mengembangkan paket perjalanan khusus untuk wisatawan muslim, serta berbagai pilihan restoran halal yang sesuai dengan preferensi pasar Indonesia.

(Foto: Ist)

“Ini semua bertujuan untuk meningkatkan citra pariwisata Taiwan dan terus memperluas pasar pariwisata Indonesia sebagai salah satu tujuan utama,” ujar Abe Chou, saat diwawancara di Mall Kota Kasablanka, Jakarta, Jumat, (8/3/2024).

“Acara pameran ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk menampilkan beragam pesona Taiwan dan kekayaan budayanya, serta diharapkan dapat menarik lebih banyak wisatawan Indonesia untuk menjelajahi Taiwan dan menciptakan kenangan perjalanan yang indah,” sambungnya.

Taiwan Tourism Information Center in Jakarta juga menargetkan lebih 250 ribu wisatawan Indonesia berkunjung ke Taipei tahun ini.

"Di tahun 2024 ini kita berharap ada 250 ribu masyarakat (Indonesia) yang bisa pergi dan mengeksplor Taiwan,” kata Abe saat ditemui awak media bersama Secretary of Press Information Division, Taipei Economic and Trade Office (TETO), Juan Chen.