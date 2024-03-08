Hadiri Business Matching 2024 di Bali, Sandiaga Harap Penggunaan Produk Dalam Negeri Meningkat

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi kolaborasi kementerian/lembaga atas meningkatnya penggunaan produk-produk dalam negeri berkualitas dalam pengadaan barang dan jasa dari pemerintah lewat acara temu bisnis atau business matching BBI 2024.

Ia berharap business matching yang digelar Kementerian Perindustrian ini bisa menambah jumlah konsumsi produk ekonomi kreatif Indonesia.

“Hari ini kita menutup business matching dan tadi dilihat ada peningkatan signifikan dari penggunaan produk dalam negeri, kami di Kemenparekraf terutama untuk produk-produk ekonomi kreatif mengapresiasi langkah sinergi pemerintah yang dikomandoi oleh Bapak Menkomarves, dan hari ini diselenggarakan oleh Kemenperin, saya harapkan ini bisa menambah jumlah produk-produk ekonomi kreatif kita yang dikonsumsi, yang akhirnya bisa menambah peluang usaha dan lapangan kerja yang luas,” ungkapnya dalam acara Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri 2024, di The Meru Sanur, Kamis, 7 Maret 2023.

Melalui business matching yang ditargetkan Rp400 triliun ini kata Sandi, ada satu persen penambahan dukungan untuk perekonomian Indonesia.

(Foto: dok. Kemenparekraf)

“Target tahun 2024 ini penciptaan 4,4 juta lapangan kerja, dan ini adalah lokomotif kita untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas,” tuturnya.

Lebih lanjut, Sandi menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya meningkatkan jumlah penerbangan domestik sebagai langkah mendorong peningkatan pergerakan wisnus pada 2024. Menurutnya, masyarakat masih mengeluhkan ketersediaan tiket pesawat domestik, khususnya ke Bali.

“Kita laporkan kepada Bapak Presiden agar mendapatkan arahan terkait bagaimana mendapatkan penambahan jumlah penerbangan. Tadi mendengar ada yang ke Bali lewat K/L dulu, dan ini ironis. Kita akan dorong kebih banyak penerbangan dari jumlah pesawat dan juga dari seat capacity,” kata dia.

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves), Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan bahwa peningkatan penggunaan produk dalam negeri ini menjadi salah satu success story di pemerintahan ini.