Intip Kota Pulau Sviyazhsk, Hidden Gem Warisan Kaisar Rusia yang Kejam

SEBUAH kota pulau yang terletak dekat dengan Kota Kazan, Republik Tatarstan, Rusia, menjadi tempat destinasi wisata hidden gem yang bisa Anda kunjungi, khususnya di tengah musim dingin Rusia.

Kota pulau yang bernama Sviyazhsk ini berisi bangunan berarsitektur kuno ala Rusia, dan pemandangan di tempat ini sangatlah menyejukkan mata para pengunjung yang menjejakkan kaki di tanahnya.

Sviyazhsk pada dasarnya adalah sebuah kota pulau dengan wilayah yang berbentuk hampir bulat sempurna, terletak sejauh 65 km dari Kazan.

Di musim panas, para pengunjung bisa berwisata ke tempat ini dengan menaiki kapal yang menyusuri sungai Volga, sementara di musim dingin, hanya transportasi darat menggunakan mobil dan bus saja yang bisa mencapai lokasi kota pulau ini.

Sviyazhsk memperoleh status UNESCO World Heritage Site di tahun 2017 untuk Biara Assumption dan Katedral Assumption yang berlokasi di dalam kompleksnya, dan menjadikan wilayah ini di bawah perlindungan UNESCO.

Adapun Katedral Assumption ini menyimpan satu-satunya lukisan Santo Kristoforus dengan kepala kuda di dunia. Berdasarkan sejarah, Gereja melarang gambar-gambar orang suci yang menyerupai binatang dan menghancurkannya sejak tahun 1667.

Menurut sejarahnya, Sviyazhsk pertama kali dibangun di tahun 1551 atau di pertengahan abad ke-16 sebagai sebuah benteng yang dikelilingi tiga sungai yaitu Sungai Volga, Sviyaga, dan Shchuka.

Di tahun itu, Tsar Ivan yang dikenal kejam dan mengerikan menggerakkan pasukannya untuk menaklukkan Kazan.

Namun, karena rencananya tidak berjalan mulus, tentunya dia perlu membangun benteng untuk mempermudah pergerakan pasukannya.

Untuk membangun benteng Sviyazhsk, bahannya menggunakan kayu gelondongan di Kota Myshkin, di mana kayu-kayu ini diberikan nomor, dan saat musim semi datang, kayu-kayu ini didatangkan ke pulau melalui Sungai Volga.