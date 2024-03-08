Puji Perahu Boat Karya Tuksedo Studio Bali, Sandiaga: Cocok Dihadirkan di Destinasi Wisata

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno memuji perahu boat karya Tuksedo Studio Bali. Ia pun menginginkan perahu boat tersebut bisa hadir di berbagai destinasi wisata Indonesia.

“Saya melihat ini bisa dibuat untuk destinasi-destinasi wisata seperti perahu boat di Bedugul, danau-danau di Bali, dan juga danau di Indonesia seperti di Danau Toba. Jadi selain kita punya phinisi kita juga punya perahu yang unik. Ini juga bisa membuka peluang usaha,” kata Sandi saat berkunjung ke Tuksedo Studio Bali, Kamis, 7 Maret S024.

Tuksedo Studio Bali merupakan spesialis manufaktur mobil-mobil klasik yang dibuat secara handmade dan bergerak dalam bidang pembuatan kit car, modifikasi, re-kreasi, hingga restorasi kendaraan.

(Foto: dok. Kemenparekraf)

Dalam kunjungannya itu, Sandi juga melihat langsung berbagai koleksi mobil serta melihat isi bengkel dengan berbagai komponen mobil mulai dari kerangka hingga gambar jenis mobil antik dan modifikasi. Ia juga melihat miniatur perahu boat klasik yang akan diproduksi tahun ini.

Mantan Wagub DKI Jakarta itu mengapresiasi kreasi dan inovasi yang dihadirkan Tuksedo Studio Bali dalam bidang ekonomi kreatif.

Sandi menyampaikan ketertarikannya untuk membeli mobil klasik nasional yang akan diproduksi dan didesain sendiri oleh Tuksedo Studio.