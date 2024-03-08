Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Puji Perahu Boat Karya Tuksedo Studio Bali, Sandiaga: Cocok Dihadirkan di Destinasi Wisata

Nanda Dwi Cahyani , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |08:38 WIB
Puji Perahu Boat Karya Tuksedo Studio Bali, Sandiaga: Cocok Dihadirkan di Destinasi Wisata
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: dok. Kemenparekraf)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno memuji perahu boat karya Tuksedo Studio Bali. Ia pun menginginkan perahu boat tersebut bisa hadir di berbagai destinasi wisata Indonesia.

“Saya melihat ini bisa dibuat untuk destinasi-destinasi wisata seperti perahu boat di Bedugul, danau-danau di Bali, dan juga danau di Indonesia seperti di Danau Toba. Jadi selain kita punya phinisi kita juga punya perahu yang unik. Ini juga bisa membuka peluang usaha,” kata Sandi saat berkunjung ke Tuksedo Studio Bali, Kamis, 7 Maret S024.

Tuksedo Studio Bali merupakan spesialis manufaktur mobil-mobil klasik yang dibuat secara handmade dan bergerak dalam bidang pembuatan kit car, modifikasi, re-kreasi, hingga restorasi kendaraan.

Menparekraf Sandiaga Uno

(Foto: dok. Kemenparekraf)

Dalam kunjungannya itu, Sandi juga melihat langsung berbagai koleksi mobil serta melihat isi bengkel dengan berbagai komponen mobil mulai dari kerangka hingga gambar jenis mobil antik dan modifikasi. Ia juga melihat miniatur perahu boat klasik yang akan diproduksi tahun ini.

Mantan Wagub DKI Jakarta itu mengapresiasi kreasi dan inovasi yang dihadirkan Tuksedo Studio Bali dalam bidang ekonomi kreatif.

Sandi menyampaikan ketertarikannya untuk membeli mobil klasik nasional yang akan diproduksi dan didesain sendiri oleh Tuksedo Studio.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/406/3068051/angela_tanoesoedibjo-ZckG_large.jpg
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Sebut Sektor Pariwisata Nasional Berkembang Pesat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067243/meriahkan_motogp_2024_kemenparekraf_rilis_program_road_to_mandalika-uEbX_large.jpg
Meriahkan MotoGP 2024, Kemenparekraf Rilis Road to Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067239/kemenparekraf_anggarkan_rp38_miliar_untuk_renovasi_gedung_pesona_nusantara-qnTV_large.jpg
Kemenparekraf Anggarkan Rp38 Miliar untuk Biaya Renovasi Gedung Pesona Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/406/3058385/kemenparekraf_dan_pemprov_gorontalo_jalin_kolaborasi-rZB3_large.JPG
Kemenparekraf dan Pemprov Gorontalo Jalin Kolaborasi Ciptakan Pariwisata Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/406/3055380/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-8Swk_large.JPG
Sambangi Ponpes Az-Ziyadah Klender, Sandiaga Ajak Santri Perkuat Ekraf Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/406/3053969/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-b76N_large.JPG
Sandiaga Uno Bertemu Menteri Kebudayaan Polandia, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement