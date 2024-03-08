Ajak Investor ASEAN Investasi Sektor Parekraf di Indonesia, Sandiaga Janjikan Kemudahan

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mengajak para investor dari negara anggota ASEAN untuk menanamkan lebih banyak modalnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) tanah air.

Pasalnya kata Sandi, saat ini keadaan ekonomi dan politik di Indonesia pascapemilu kian kondusif dan progresif.

“Pemerintah saat ini dan yang akan datang berkomitmen untuk memberikan kepastian investasi bagi investor dengan berbagai kemudahan investasi dan regulasi yang jelas dan lebih cepat,” ujarnya saat menjadi narasumber dalam sesi diskusi UBS OneASEAN Summit 2024 bertema 'The Next Chapter of Indonesia Leadership' di Jasmine Ballroom, Marina Bay Sands Convention Centre, Singapura, mengutip laman Kemenparekraf.

(Foto: dok. Kemenparekraf)

Ia juga meyakinkan para investor untuk tidak ragu menanamkan modal dan investasinya. "Karena setiap daerah di Indonesia memiliki preferensi potensi ekonomi yang tumbuh dengan baik," timpal Sandi.

Sebagai contoh, di tahun 2022 kata dia, dukungan sektor ekonomi kreatif terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jakarta mencapai 10,38 persen. Artinya, sektor ekraf memiliki peran strategis dalam mendorong perkembangan ekonomi baik.

Di sisi lain pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) menjadi sektor unggulan yang berkontribusi terhadap realisasi investasi nasional di tahun 2023.