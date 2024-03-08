Mengulik Resep Whole Bag Salt Crussed Red Snapper ala Chef Joko Triasmoro untuk Berbuka Puasa

BULAN PUASA sudah di depan mata, sejumlah menu andalan pun disajikan untuk memperkaya khasanah kuliner saat berbuka puasa. Salah satu andalan menu berbuka puasa yakni Whole Bag Salt Crussed Red Snapper ala Chef Joko Triasmoro.

Pria yang juga Executive Chef di Hotel Harris Kelapa Gading itu tidak segan-segan untuk mengungkap resep andalannya. Secara umum, menu ikan laut ini dibuat secara khusus dengan diselimuti garam.

"Meskipun sudah ditutupi oleh garam, namun saya jamin tidak akan terasa asin untuk bagian daging ikan," kata Chef Joko kepada Okezone.

Hal ini disebabkan, balutan garam kasar yang dilumuri ke seluruh tubuh ikan tidak akan masuk ke dalam daging. "Tidak di-marinasi, melainkan untuk mendapatkan daging ikan yang lebih juicy lagi."

Setelah dibaluri garam, lanjut Chef Joko, Ikan Snapper langsung dimasukkan ke dalam oven. "Kulit ikan akan mencover garam sehingga daging akan kelihatan jucie. Kulitnya kita buka dan buang, sehingga terlihat liquid dari ikan akan keluar, kuncinya ikan harus fresh," tuturnya.