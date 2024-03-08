Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

5 Tips Jitu Menghindari Tumpahan Makanan Dalam Oven

Estermia , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |16:00 WIB
5 Tips Jitu Menghindari Tumpahan Makanan Dalam Oven
Tips menghindari tumpahan makanan dalam oven, (Foto: Freepik)
A
A
A

MEMASAK dengan oven, mulai dari memanggang aneka masakan, menghangatkan, hingga membuat kue memang menyenangkan.

Namun di sisi lain, memasak memakai oven hadir dengan tantangan yakni seringnya tumpahnya sisa makanan ke dalam permukaan oven.

Adonan yang berantakan tumpah di oven bukan hanya menyebalkan, tapi juga butuh waktu lama untuk dibersihkan. Apalagi kalau noda membandel sudah terlanjur menempel dan membuat oven jadi mengeluarkan bau tak sedap.

Tenang, berikut adalah beberapa tips mudah untuk bisa mencegah tumpahan makanan atau adonan di oven agar oven tetap bersih dan tidak bau, sebagaimana diwarta dari NDTV Food, Jumat (8/3/204)

 BACA JUGA:

1. Aluminium foil ajaib: Tips pertama dalam mencegah tumpahan makanan atau adonan di oven yaitu dengan melapisi rak oven dengan aluminium foil untuk menangkap tumpahan makanan. Kamu juga bisa membungkus makanan dengan aluminium foil agar tidak bocor saat sedang memanggang.

 BACA JUGA:

2. Loyang: Bisa juga menggunakan loyang sebagai pengganti aluminium foil untuk tumpahan yang lebih banyak. Loyang lebih kuat dan cocok untuk hidangan berat seperti lasagna dan puding.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/30/298/3015108/masak-ikan-campur-susu-evaporasi-netizen-ini-tak-sengaja-bikin-sekeluarga-keracunan-gLQr53PZDp.jpg
Masak Ikan Campur Susu Evaporasi, Netizen Ini Tak Sengaja Bikin Sekeluarga Keracunan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/24/298/3000069/4-tips-mudah-bikin-kentang-goreng-sudah-layu-kembali-garing-Prn78ZYbQx.jpg
4 Tips Mudah Bikin Kentang Goreng Sudah Layu Kembali Garing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/29/298/2989766/persiapan-lebaran-5-tips-masak-rendang-sapi-agar-dagingnya-empuk-LpHyx3Zp0J.jpg
Persiapan Lebaran, 5 Tips Masak Rendang Sapi agar Dagingnya Empuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/08/298/2981008/international-women-s-day-5-tips-memasak-cepat-untuk-wanita-yang-super-sibuk-jRdbMHN7Ug.jpg
International Women's Day: 5 Tips Memasak Cepat untuk Wanita yang Super Sibuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/05/298/2979371/5-tips-memasak-makaroni-agar-tak-lengket-dan-menggumpal-FEKtc28cIl.jpg
5 Tips Memasak Makaroni agar Tak Lengket dan Menggumpal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/26/298/2975542/5-kesalahan-saat-memasak-bikin-dapur-berantakan-dan-membuang-waktu-RvOUPKb6ZT.jpg
5 Kesalahan saat Memasak, Bikin Dapur Berantakan dan Membuang Waktu!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement