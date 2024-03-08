5 Tips Jitu Menghindari Tumpahan Makanan Dalam Oven

MEMASAK dengan oven, mulai dari memanggang aneka masakan, menghangatkan, hingga membuat kue memang menyenangkan.

Namun di sisi lain, memasak memakai oven hadir dengan tantangan yakni seringnya tumpahnya sisa makanan ke dalam permukaan oven.

Adonan yang berantakan tumpah di oven bukan hanya menyebalkan, tapi juga butuh waktu lama untuk dibersihkan. Apalagi kalau noda membandel sudah terlanjur menempel dan membuat oven jadi mengeluarkan bau tak sedap.

Tenang, berikut adalah beberapa tips mudah untuk bisa mencegah tumpahan makanan atau adonan di oven agar oven tetap bersih dan tidak bau, sebagaimana diwarta dari NDTV Food, Jumat (8/3/204)

1. Aluminium foil ajaib: Tips pertama dalam mencegah tumpahan makanan atau adonan di oven yaitu dengan melapisi rak oven dengan aluminium foil untuk menangkap tumpahan makanan. Kamu juga bisa membungkus makanan dengan aluminium foil agar tidak bocor saat sedang memanggang.

2. Loyang: Bisa juga menggunakan loyang sebagai pengganti aluminium foil untuk tumpahan yang lebih banyak. Loyang lebih kuat dan cocok untuk hidangan berat seperti lasagna dan puding.