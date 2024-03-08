Sambut Ramadan, Shopee Big Ramadan Sale 2024 Siap Hadir dengan Promo Besar-besaran

JAKARTA-Tak terasa bulan suci Ramadan hanya tinggal menghitung jari saja, dalam menyambut Ramadan tahun ini, Shopee kembali menghadirkan kampanye Big Ramadan Sale 2024 dengan promo terbesar Se-Indonesia. Kampanye yang telah berlangsung sejak 4 Maret hingga 11 April 2024 ini tidak hanya hadir untuk menemani pengguna dalam memenuhi kebutuhan di bulan suci Ramadan, tetapi juga sebagai pintu akses untuk merayakan kebahagiaan tanpa batas jarak bersama orang terdekat dimanapun dan kapanpun.

Director of Marketing Growth Shopee Indonesia Monica Vionna, mengatakan, Shopee menyadari betapa pentingnya Ramadan bagi masyarakat Indonesia, terutama umat muslim. Melalui semarak kampanye Big Ramadan Sale tahun ini, Shopee mengajak pengguna untuk merayakan kebersamaan dan kebahagiaan di bulan penuh berkah ini bersama serangkaian promo serta fitur dan program yang Shopee hadirkan.

"Kami ingin memastikan pengguna dapat memanfaatkan Shopee sebagai teman dalam menjalani momen Ramadan ini dan membantu memenuhi segala kebutuhan dengan mudah dan nyaman. Melalui kehadiran kampanye ini, kami ingin Shopee tidak hanya menjadi wadah berbelanja, namun juga menjadi destinasi untuk merajut kembali silaturahmi dan menciptakan kebersamaan dengan keluarga dan kerabat tanpa terkendala oleh jarak," ujarnya.

Ramadan penuh kebahagiaan di Big Ramadan Sale

Shopee Big Ramadan Sale kali ini akan membawa banyak keseruan hingga promo terbesar se-Indonesia selama 39 hari penuh. Dalam atmosfer kemeriahan Ramadan, Shopee siap menemani dan menjadi bagian dalam mewujudkan momen kebersamaan pengguna dengan berbagai produk yang lengkap dan berkualitas. Berbagai inisiatif program dan fitur Shopee juga akan membantu membawa kemudahan dan kepraktisan berbelanja dimanapun pengguna berada, baik saat bulan suci dimulai, puasa, hingga Hari Raya nanti.

Menemani pengguna menciptakan momen Ramadan penuh kebahagiaan, pengguna dapat memanfaatkan serangkaian penawaran dari Shopee, antara lain:

-Gratis Ongkir Rp 0: Pengguna bisa mendapatkan Gratis Ongkir tanpa minimum belanja setiap hari selama kampanye berlangsung.