HOME WOMEN LIFE

5 Potret Terbaru Putri Patricia Pasca-Operasi Tumor, Kini Fresh dengan Rambut Pendek

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |20:12 WIB
5 Potret Terbaru Putri Patricia Pasca-Operasi Tumor, Kini Fresh dengan Rambut Pendek
Putri Patricia. (Foto: Instagram)
A
A
A

PUTRI Patricia merupakan salah satu artis Indonesia yang eksis di era 90an. Wajahnya kerap menghiasi layar kaca dengan membintangi beberapa judul sinetron.

Lama tak muncul di layar kaca, Putri sempat mengabarkan dirinya mengidap tumor rahim pada November 2023. Dia pun langsung melakukan operasi pengangkatan tumor.

Setelah menjalani operasi, penampilan perempuan 41 tahun tampak sedikit berbeda dengan gaya rambut pendek. Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya dari Instagram @putripatricia888.

Potong rambut untuk donasi

Putri Patricia

Usai operasi tumor rahim, Putri Patricia memutuskan untuk memotong rambut panjangnya menjadi lebih pendek. Ternyata dirinya memotong rambut memiliki alasan tersendiri, yakni untuk didonasikan kepada sebuah yayasan donasi rambut. Nantinya rambut tersebut akan dijadikan wig untuk anak pasien kanker. 

“Keren banget, inspiratif,” kata @myvin***

“Jadi cantik banget bu,” tambah @nurin***

Mirror selfie

Putri Patricia

Potret selfie Putri Patricia memamerkan rambut barunya. Gayanya terlihat lebih edgy dengan kaus putih dipadukan dengan overall kotak-kotak. 

Terlihat lebih fresh

Putri Patricia

Potret selfie Putri Patricia dengan rambut bondol. Dia menambahkan anting besar pada penampilannya. Perempuan yang sempat digosipkan dengan Didi Riyadi itu pose centil sambil menjulurkan lidah. Penampilan Putri di foto ini terlihat lebih fresh. 

Halaman:
1 2
      
