Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Ciri Orang Punya Kepribadian Narsistik, Pacarmu Termasuk Gak?

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |14:44 WIB
5 Ciri Orang Punya Kepribadian Narsistik, Pacarmu Termasuk Gak?
Narsisme. (Foto: Freepik)
A
A
A

BANYAK orang yang kerap selfie atau memuji diri sendiri disebut narsis. Memang, kepribadian narsistik adalah keadaan pikiran yang ditandai dengan rasa percaya diri yang berlebihan, kebutuhan akan pujian dan pengakuan.

Tapi ada satu hal yang berbeda dibandingkan lainnya, yakni mereka kurang memiliki empati terhadap orang lain. Mengenali tanda-tanda pasangan narsistik dapat membantu Anda menghindari hubungan yang berpotensi membahayakan.

Berikut beberapa tanda-tanda Anda mengidentifikasi pasangan yang mungkin memiliki kepribadian narsistik, seperti dilansir dari Highend.

Sikap mengendalikan

Pasangan narsistik biasanya merasa dirinya lebih baik dari orang lain dan selalu ingin mengendalikan situasi. Mereka sering mempermalukan orang lain untuk mendapatkan perhatian dan pengakuan.

Kurang berempati

Orang dengan kepribadian narsis biasanya tidak bisa memahami atau merasakan perasaan orang lain. Mereka biasanya tidak peduli dengan perasaan atau kebutuhan pasangannya, mereka hanya fokus pada diri sendiri.

Sikap Manipulatif

Pasangan narsistik sering kali menggunakan manipulasi untuk mencapai tujuannya. Mereka dapat memanipulasi situasi atau orang lain demi keuntungan pribadi.

Kebutuhan akan pengakuan

Orang dengan kepribadian narsistik biasanya membutuhkan pujian dan pengakuan dari orang lain. Mereka seringkali merasa tidak bahagia ketika tidak mendapatkan perhatian atau pengakuan yang mereka inginkan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/612/3078535/hubungan_asmara-SqgC_large.jpg
4 Tanda Pasangan Memanipulasi Secara Emosional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/612/3077735/hubungan_asmara-XWnq_large.jpg
Mengungkap Sisi Gelap: 5 Alasan Mengejutkan Kenapa Pria Selingkuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/612/3077103/syifa_hadju-oYNH_large.jpg
Ternyata Ini Love Language Syifa Hadju, Sama atau Beda dengan El Rumi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/612/3073109/putus_cinta-MToh_large.jpg
5 Alasan Anda Harus Buang Barang dari Mantan Secepatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/612/3071005/tanda_ketika_pasangan_berbohong-VzMw_large.jpg
5 Tanda Pasangan sedang Berbohong, Jangan Mau Dikibuli!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/612/3060609/pacaran-HSuJ_large.jpg
5 Tips Dekati Gebetan agar Tak Merasa Canggung
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement