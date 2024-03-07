5 Ciri Orang Punya Kepribadian Narsistik, Pacarmu Termasuk Gak?

BANYAK orang yang kerap selfie atau memuji diri sendiri disebut narsis. Memang, kepribadian narsistik adalah keadaan pikiran yang ditandai dengan rasa percaya diri yang berlebihan, kebutuhan akan pujian dan pengakuan.

Tapi ada satu hal yang berbeda dibandingkan lainnya, yakni mereka kurang memiliki empati terhadap orang lain. Mengenali tanda-tanda pasangan narsistik dapat membantu Anda menghindari hubungan yang berpotensi membahayakan.

Berikut beberapa tanda-tanda Anda mengidentifikasi pasangan yang mungkin memiliki kepribadian narsistik, seperti dilansir dari Highend.

Sikap mengendalikan

Pasangan narsistik biasanya merasa dirinya lebih baik dari orang lain dan selalu ingin mengendalikan situasi. Mereka sering mempermalukan orang lain untuk mendapatkan perhatian dan pengakuan.

Kurang berempati

Orang dengan kepribadian narsis biasanya tidak bisa memahami atau merasakan perasaan orang lain. Mereka biasanya tidak peduli dengan perasaan atau kebutuhan pasangannya, mereka hanya fokus pada diri sendiri.

Sikap Manipulatif

Pasangan narsistik sering kali menggunakan manipulasi untuk mencapai tujuannya. Mereka dapat memanipulasi situasi atau orang lain demi keuntungan pribadi.

Kebutuhan akan pengakuan

Orang dengan kepribadian narsistik biasanya membutuhkan pujian dan pengakuan dari orang lain. Mereka seringkali merasa tidak bahagia ketika tidak mendapatkan perhatian atau pengakuan yang mereka inginkan.