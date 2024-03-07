Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Rahasia Cantik Ala Syarla Idol, Ngaku Tak Suka Pakai Skincare Berlayer-layer

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |19:36 WIB
Rahasia Cantik Ala Syarla Idol, Ngaku Tak Suka Pakai Skincare Berlayer-layer
Rahasia skincare Syarla. (Foto: MPI/ Wiwie Heriyani)
PENYANYI jebolan Indonesian Idol season 12 Raisa Syarla Martiza alias Syarla Marz membocorkan skincare routine-nya. Memiliki segudang aktivitas di dunia musik Tanah Air, membuat Syarla menjadi super sibuk dan tidak punya waktu banyak untuk melakukan perawatan kulit wajah.

Meski begitu, Syarla berhasil membuktikan, bahwa perempuan sesibuk dirinya masih bisa tetap tampil cantik effortless. Salah satu rahasianya adalah dengan menggunakan skincare nan simpel dan anti ribet.

Apalagi, Syarla mengaku, dia memiliki tipe kulit wajah yang cenderung sensitif, sehingga justru tidak membutuhkan penggunaan skincare berlayer-layer alias terlalu banyak.

“Aku meminamilisir waktu sih. Waktu tuh harus secepat dan se sat-set mungkin. Dan jujur aku tuh tipikal yang kalau skincare-an itu nggak bisa berlayer-layer,” ujar Syarla, dalam Press Launch produk terbaru Assoskin di Menteng, Jakarta, Kamis, (7/3/2024).

“Karena tipikal kulit aku tuh kalau terlalu berlayer-layer malah jadi jerawatan, malah jadi breakout,” ucapnya.

Syarla Idol

Syarla juga mengungkapkan, selain kerap menggunakan skincare simpel, dia juga lebih memilih menggunakan skincare yang multifungsi.

Mengingat, profesinya sebagai seorang penyanyi mengharuskan Syarla untuk akrab dengan makeup. Karena itu, dia memilih serangkaian produk skincare dari Assoskin yang menurutnya cukup multifungsi untuk dijadikan base makeup.

“Jadi aku harus skincare yang cepet. Yang benar-benar kaya multi fungtion, terus kalau aku makeup gitu kan juga harus nyari base makeup yang benar-benar nggak bikin crack makeup-nya juga,” tuturnya.

“Terus misalkan mau jingkrak-jingkrak, aku nyanyi nih, terus keringatan kan aku harus bener-bener menyiapakan makeup dengan benar-benar bagus ya. Jadi aku harus pakai skincare yang bener-bener setipis mungkin, sesedikit mungkin,” katanya.

