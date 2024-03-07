Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Musim Hujan Tiba, Masyarakat Diimbau Waspada Ancaman Leptospirosis

Lulu Az Zahra , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |01:51 WIB
Musim Hujan Tiba, Masyarakat Diimbau Waspada Ancaman Leptospirosis
Waspada penyakit leptospirosis di musim penghujan. (Foto: Freepik.com)
MEMASUKI musim penghujan kekahwatiran soal kesehatan semakin meningkat. Selain pergantian cuaca ekstrem, ancaman bakteri genangan juga mengintai masyarakat.

Pakar Kesehatan Masyarakat, Narila Mutia Nasir, SKM, MKM, PhD menjelaskan di saat masyarakat banyak yang khawatir akan penyakit seperti Demam Berdarah Dengue (DBD), diare, penyakit kulit, dan pilek, adapun masalah kesehatan lainnya yang bisa mengintai masyarakat yaitu leptospirosis.

Menurut Narila, leptospirosis merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh hewan karena bakterinya ada dalam urin. Sehingga jika mengenai seseorang dia akan menyerang organ-organ tubuh manusia atau bahkan menyebabkan meninggal dunia.

Halaman:
1 2
      
