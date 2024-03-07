MNC Peduli Bersama Lotte Mart Indonesia Gelar Masak Besar Makanan Sehat dan Bergizi, Cegah Gizi Buruk

KEJADIAN gizi buruk pada anak masih menjadi momok menakutkan bagi sebagian masyarakat Indonesia. Kondisi ini tentunya akan berdampak besar bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.

Maka dari itu, sebagai bentuk dukungan terhadap pencegahan gizi buruk dan stunting anak-anak Indonesia, MNC Peduli bersama Lotte Mart Indonesia bekerja sama mengadakan program masak makanan sehat dan bergizi untuk diberikan kepada warga peserta Kelurahan Kebon Sirih.

“Jadi memang kegiatan MNC Peduli kita terus melakukan kegiatan dan dalam dua tahun terakhir kita lebih banyak fokus pencegahan stunting. Hari ini kita bersama dengan Lotte Mart membawa chef dari Park Hyatt memasak bersama, masak besar yang tujuannya adalah untuk dibagikan ke masyarakat yang ada di Jakarta Pusat,” kata Syafril Nasution selaku Ketua MNC Peduli saat ditemui dalam acara MNC Peduli x Lotte Mart ‘Masak Sehat dan Bergizi untuk Cegah Gizi Buruk’, di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kebon Sirih, Kamis (7/3/2024).

“Masak besar yang tujuannya untuk dibagikan kepada masyarakat yang ada di Jakarta Pusat. Sehingga memberikan gizi kepada anak-anak tapi juga ibu hamil,” tuturnya.

Oleh karena itu, Syafril berharap dengan terselenggaranya kegiatan ini dapat menjadi momentum bagi perusahaan-perusahaan lainnya untuk ikut serta membantu pemerintah dalam menangani persoalan stunting di Indonesia.

“Kami berharap acara ini memang sengaja kami titipkan supaya perusahaan-perusahaan lain bisa meniru hal ini, untuk membantu pemerintah dalam pencegahan stunting dan kami tetap berharap kegiatan seperti ini bisa kita kembangkan tidak hanya di Menteng tapi juga di berbagai tempat,” tuturnya.