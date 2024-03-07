Warga Kebon Sirih Terbantu dengan Program Masak Sehat dan Bergizi MNC Peduli x Lotte Mart

PERMASALAHAN stunting dan gizi buruk masih terus terjadi di Indonesia. Bahkan kasus gizi buruk di beberapa wilayah mengalami peningkatan sehingga harus segera mendapat tindakan.

Menanggapi kondisi itu, MNC Peduli bersama Lotte Mart menggelar program ‘Masak Sehat dan Bergizi untuk Cegah Gizi Buruk’ untuk para warga sekitar Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada hari ini, Kamis (7/3/2024).

Kegiatan itu dilakukan untuk membantu pemerintah dalam mengatasi persoalan gizi buruk dan stunting yang terjadi. Salah satu warga Kebon Sirih, Mega mengatakan dirinya mengaku senang hadirnya acara ‘Masak Sehat dan Bergizi untuk Cegah Gizi Buruk’.

Menurutnya, kegiatan ini sangat bermanfaat terlebih untuk tumbuh kembang anak. Tidak hanya itu, dia juga menyebut acara ini memberikannya banyak pembelajaran perihal makanan sehat dan bergizi pada anak.

“Bermanfaat banget untuk anak kita dan ini ilmu juga untuk kita sebagai orangtua biar manfaat makanan tuh untuk tumbuh kembang anak tuh seperti apa. Hari ini bener-bener seneng banget dikasih berupa makanan gizi gitu lah terima kasih untuk MNC udah peduli sama anak-anak kita,” kata Mega saat ditemui dalam acara MNC Peduli x Lotte Mart ‘Masak Sehat dan Bergizi untuk Cegah Gizi Buruk’, di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kebon Sirih, Kamis (7/3/2024).

Lebih lanjut, Mega berharap program ini tidak hanya dilakukan saat ini saja melainkan terus menerus. Sebab, kegiatan ini sangat membantu para warga.

“Harapannya sih kalau emang bisa kita ketemu lagi (diadakan lagi) tapi kalau bisa perkembangan gizi anak kita bisa meningkat lagi,” tuturnya.