HOME WOMEN TRAVEL

Kemenparekraf Bidik Lebih Banyak Wisman Lewat Bintan Triathlon 2024

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |18:25 WIB
Kemenparekraf Bidik Lebih Banyak Wisman Lewat Bintan Triathlon 2024
Peserta Bintan Triathlon (Foto: Instagram/@bintan.triathlon)
A
A
A

KEMENTERIAN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) siap mendatangkan wisatawan mancanegara (wisman) lebih banyak ke Indonesia lewat ajang sport tourism Bintan Triathlon 2024.

Acara ini akan diselenggarakan pada 1-2 Juni 2024 di Lagoi Bay kawasan wisata Bintan Resorts.

"Event sport tourism salah satu instrumen paling efektif mendatangkan wisatawan mancanegara dan wisatawan lokal," ujar Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Events), Vinsensius Jemadu di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Jakarta Pusat, Kamis (7/3/2024).

Tidak hanya itu saja, Vinsen menyebut jika Bintan merupakan pintu gerbang bagi wisman untuk datang ke Indonesia. Dengan ini, dirinya yakin akan banyak sekali wisman datang ke Indonesia.

"Memang kita mengharapkan dari event ini membawa wisatawan mancanegara, kita punya gerbang utama mendatangkan wisatawan mancanegara ke Kepulauan Riau (Bintan dan Batam), Jakarta, dan Bali," ucap Vinsen.

Kemenparekraf

(Foto: Devi Ari Rahmadhani/MPI)

Jika dilihat dari sisi acara, Ia yakin Bintan Triathlon 2024 dapat mendatangkan banyak turis asing karena ajang sport tourism ini memiliki kualitas premium.

Mulai dari penyelenggaraan event yang sangat baik, konsistensi penyelenggaraan, hingga banyaknya wisatawan mancanegara yang ikut serta dalam acara ini dibandingkan wisatawan lokal.

"Dari tahun ke tahun, bukan jumlah peserta saja yang ditingkatkan tapi kualitasnya juga ditingkatkan serta dampaknya baik dalam ekonomi dan sosial budaya lokal serta lingkungan," ucap Vinsen.

Lebih lanjut, Vinsen menyampaikan jika Sandiaga Salahuddin Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) sendiri telah menargetkan tiga juta wisatawan mancanegara untuk datang ke Kepulauan Riau (Kepri). Salah satu upaya untuk mencapai target tersebut yakni lewat acara Bintan Triathlon 2024.

