Kemenparekraf Gelar Rangkaian Promosi Borobudur Tingkatkan Kunjungan Wisatawan

KEMENTERIAN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menggelar sejumlah kegiatan promosi destinasi Borobudur guna meningkatkan kunjungan wisatawan ke salah satu destinasi pariwisata super prioritas tersebut.

Kegiatan promosi yang dijalankan Kemenparekraf melalui Direktorat Pemasaran Pariwisata Nusantara yakni berupa perjalanan wisata pengenalan (famtrip) dengan melibatkan 20 travel agent/tour operator nasional dari sejumlah provinsi yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Utara.

Dalam kegiatan yang berlangsung pada 4 hingga 6 Maret 2024 tersebut, para peserta diajak untuk mengunjungi DPSP Borobudur dan beberapa destinasi pariwisata di sekitarnya.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menjelaskan, rangkaian kegiatan promosi DPSP Borobudur ini diharapkan dapat menghadirkan alternatif paket wisata yang menarik bagi calon wisatawan.

"Terutama menyambut Hari Raya Waisak pada 23 Mei 2024 yang juga diikuti dengan liburan sekolah," kata Sandi, mengutip laman Kemenparekraf.

Event ini diharapkan dapat menjadi daya tarik wisatawan untuk datang ke DPSP Borobudur, terutama bagi umat Buddha, baik yang ada di Indonesia maupun dari mancanegara.

"Langkah ini juga menjadi salah satu cara untuk meningkatkan perjalanan wisatawan nusantara yang merupakan low hanging fruit dalam membangkitkan industri pariwisata pascapandemi Covid-19," tuturnya.

Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf, Ni Made Ayu Marthini, menjelaskan selain kegiatan promosi berupa perjalanan wisata pengenalan, kegiatan promosi DPSP Borobudur juga diikuti dengan kegiatan misi penjualan yang akan dilaksanakan pada 7 hingga 8 Maret 2024 di Sahid Raya Hotel and Convention, Kota Yogyakarta.