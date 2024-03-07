Anak Gunung Harap Bersabar, Kawasan Wisata Bromo Tutup Selama Perayaan Nyepi

KAWASAN wisata Gunung Bromo akan ditutup sementara selama perayaan Nyepi 2024. Penutupan aktivitas wisata seiring adanya surat dari Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Probolinggo dengan Nomor 383/E/PHDI-KAB/II/2024 yang ditujukan ke Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB-TNBTS) selaku pengelola wisata Gunung Bromo.

Kepala BB-TNBTS, Hendro Widjanarko mengatakan, memerhatikan surat yang diajukan oleh PHDI Kabupaten Probolinggo, maka kegiatan Wisata Gunung Bromo, akan ditutup total selama Hari Rata Nyepi.

"Wisata Gunung Bromo ditutup secara total mulai Senin tanggal 11 Maret 2024 pukul 00.00 WIB sampai dengan Selasa 12 Maret 2024 pukul 06.00 WIB," ucap Hendro, saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (7/3/2024).

Hendro menyebutkan, bila penutupan akses menuju Gunung Bromo juga bakal dilakukan. Di mana untuk area dari Kabupaten Probolinggo, penutupan akan diberlakukan sejak Desa Wonokerto, Kecamatan Sukapura. Kemudian dari Pasuruan, akan ditutup total dari Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari.

"Sedangkan dari arah Malang dan Lumajang ditutup di Jemplang," kata dia.