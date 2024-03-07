Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Mudik Semakin Berkesan dan Banyak Berkah Bersama Mister Aladin

Saffina Azzahra , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |12:27 WIB
Mudik Semakin Berkesan dan Banyak Berkah Bersama Mister Aladin
Promo Mudik Duluan dari Mister Aladin. (Foto: MNC Media)
A
A
A

 

JAKARTA - Ramadan tinggal menghitung hari. Momen ini selalu dimanfaatkan para pemudik untuk berburu akomodasi. Untuk mendapatkan akomodasi dengan harga terjangkau, pemudik umumnya memesan jauh-jauh hari agar tidak rebutan dengan yang lain.

Khusus Ramadan tahun ini, Mister Aladin menawarkan Promo Mudik Duluan untuk memesan akomodasi, dari tiket pesawat, hotel, tiket kereta, serta beragam pilihan tur dan aktivitas di destinasi tujuan.

Lewat Promo Mudik Duluan, Anda bisa menikmati cashback hingga Rp200.000 dan cicilan 0% menggunakan Indodana PayLater sehingga Anda tidak perlu khawatir untuk membayar biaya liburan di muka.

Anda juga bisa lebih menghemat waktu saat memesan akomodasi dan tidak perlu takut kehabisan tiket atau hotel untuk menginap. Promo Mudik Duluan berlaku sepanjang 1 hingga 31 Maret 2024.

Terdapat kode promo yang bisa Anda gunakan dan dapat diakses melalui website Mister Aladin atau di aplikasi Mister Aladin. Pastikan aplikasinya sudah diperbaharui untuk kenyamanan transaksi. 

Jadikan pengalaman mudik dan libur Lebaran tahun ini lebih berkesan dan tidak terlupakan bersama Mister Aladin. Segera manfaatkan promonya dan pesan sebelum kehabisan.*

(Siska Maria Eviline)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita women lainnya
