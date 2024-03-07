Rayakan HUT Ke-44, TNGGP Gelar Aksi Bersih Sampah di Gunung

TAMAN Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) memperingati Hari Ulang Tahun yang ke 44 yang digelar di Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Desa Cibodas, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Rabu, 6 Maret 2024.

HUT TNGGP yang ditetapkan 6 Maret tahun 1980 tersebut dimeriahkan dengan serangkaian kegiatan, seperti Bazar Vharity, aksi bersih bersih sampah di gunung dan pemeriksaan kesehatan gratis.

Seperti aksi bersih bersih sampah, Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (BBTNGGP) bersama volunteer TNGGP melaksanakan aksi bersih-bersih di tiga jalur pendakian, yang dilaksanakan pada hari Sabtu-Minggu.

(Foto: Ricky Susan/MPI)

Hal tersebut dilakukan sebagai wujud kepedulian terhadap keutuhan kawasan konservasi agar bersih dari sampah para pendaki yang tidak menaati peraturan.

Untuk aksi bersih gunung itu sendiri mengambil 3 (tiga) pintu masuk pendakian yaitu Cibodas, Gunung Putri dan Selabintana.

Dalam operasi bersih ini melibatkan 180 orang terdiri dari pejabat struktural, pegawai BBTNGGP, Batalyon Armed 5 Pancagiri, Koramil Sukabumi, Koramil Cipanas, Bareskrim Polri, Sat Intelkam Polres Cianjur, Polsek Sukabumi, Purapala, Volunteer Montana, Volunteer GPO, Volunteer Panthera, Volunteer Eagle, SBH BBPK Ciloto dan Masyarakat sekitar Gunung.