HOME WOMEN TRAVEL

Heboh Warga Polewali Mandar Belah Perut Ular Piton 7 Meter, Isinya Bikin Merinding!

Rizka Diputra , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |11:21 WIB
Heboh Warga Polewali Mandar Belah Perut Ular Piton 7 Meter, Isinya Bikin Merinding!
Ular piton, salah satu jenis ular terbesar di dunia selain Anaconda dan Boa (Foto: Unsplash/Alexander Grey)
A
A
A

WARGA Desa Ratte, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat dihebohkan oleh penemuan ular piton berukuran panjang sekira tujuh meter di sebuah area perkebunan.

Penangkapan ular sanca batik yang terjadi pada Rabu, 6 Maret 2023 pagi itu berlangsung dramatis karena besarnya ukuran ular tersebut.

Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram, @polman_update, nampak sejumlah pria membawa parang mengelilingi ular yang diduga sudah mati itu.

Ular piton tersebut memiliki motif unik dan perutnya nampak lebih besar diduga baru saja menelan hewan ternak milik warga. Benar saja, saat perut ular itu dibelah, ditemukan seekor anak sapi.

"Warga berhasil menangkap ular tersebut lalu membelah bagian perutnya dan menemukan satu ekor sapi yang sudah dimangsa," tulis keterangan video.

Ular piton raksasa di Polman

(Foto: Instagram/@polman_update)

Video ini menuai beragam komentar dari warganet yang kebanyakan ngeri dengan penampakan ular berukuran besar tersebut.

"Tutar masih penuh dengan Misteri," tulis @trywys*****

"Ini sudah masuk kategori anaconda kalo begini besarnya😮," timpal @ahmad_rifai****

"Kukira cuma d Amazon sm Kalimantan ada ular sebesar ini, ada pale juga d Polman 🥴," sebut @aimnoo*****.

Ular piton atau sanca batik merupakan ular terpanjang di dunia dan tidak berbisa yang berasal dari Asia Tenggara dan Selatan.

Halaman: 1 2
1 2
      
