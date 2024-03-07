Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Ternyata Ini Alasan Air dalam Kendi Tanah Liat Lebih Segar Diminum

Talitha Reina Alfira , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |09:03 WIB
Ternyata Ini Alasan Air dalam Kendi Tanah Liat Lebih Segar Diminum
Kendi berbahan tanah liat (Foto: Instagram/@rumanusantara)
A
A
A

PERNAHKAH Anda meminum air putih yang disimpan dalam kendi berbahan tanah liat? Ya, air tersebut biasanya terasa lebih sejuk dan sangat segar diminum. Lantas kenapa bisa demikian?

Umumnya, kendi digunakan pada zaman dulu sebagai tempat menampung air. Namun, hingga kini di pedesaan masih ada warga yang menggunakannya.

Tak jarang orang yang minum dari kendi tanah liat menganggap bahwa airnya lebih segar dan dingin.

Kendi Tanah Liat

(Foto: Instagram/@rumanusantara)

Bila dibandingkan dengan air dari tempat lain atau air es memang berbeda jauh sebab rasa segar dan dingin dari air kendi lebih alami.

Perlu diketahui bahwa proses pendinginan air yang terjadi secara alami, membuat rasa air yang disimpan dalam kendi tetap terjaga kesegarannya.

Air yang dihasilkan juga lebih berkualitas dan memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh.

Secara kimia, kendi yang terbuat dari tanah liat memiliki sifat basa. Sedangkan tubuh manusia bersifat asam. Kandungan alkali yang dihasilkan dari kendi membuat air yang ada memiliki kadar PH seimbang.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
