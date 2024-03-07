Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Awas Jangan Keliru, Berikut Perbedaan Travel, Journey dan Trip

Talitha Reina Alfira , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |08:44 WIB
Awas Jangan Keliru, Berikut Perbedaan Travel, Journey dan Trip
Ilustrasi (Foto: Pixabay)
A
A
A

TRAVELER tentu akrab dengan istilah travel, journey maupun trip. Ketiga kata itu memang sangat erat kaitannya dalam hal perjalanan.

Meski ketiga kata tersebut memiliki arti identik yakni perjalanan, namun dalam konteks perjalanan sendiri, ketiga nya bisa dikatakan serupa tapi tak sama. Pasalnya, ketiga kata itu punya makna masing-masing.

Hanya saja, tak jarang penggunaannya dibolak-balik oleh traveler. Nah, berikut perbedaan travel, journey dan trip dalam konteks perjalanan agar Anda tidak keliru menafsirkannya.

Travel

Travel emiliki sifat kata benda dan kata kerja, yang secara harfiah berarti pergi ke tempat lain. Travel belum mengetahui secara spesifik tentang tujuan, waktu, dan lain-lain. Bahkan dapat dimungkinkan perjalanan yang dimaksud serba tak terencana

Infografis Jenis Dokumen Perjalanan Bisnis

Kata travel juga digunakan bagi orang yang melakukan rencana bepergian ke suatu tempat ke tempat lainnya.

Dengan kata lain, travel dijadikan sebagai maksud perjalanan dari tempat satu ke tempat lainnya.

Journey

Kata satu inipun tak asing didengar bagi para traveler. Kata journey adalah kata benda yang dapat dijadikan sebagai kata perjalanan untuk menceritakan pengalaman perjalanan dalam hidup.

Kata journey juga kerap kali digunakan oleh orang yang menuliskan atau menceritakan pengalaman pribadinya kepada kawan atau orang lain.

Halaman:
1 2
      
