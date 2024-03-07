Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Doyan Buah Kesmek? Ini Loh Manfaatnya bagi Tubuh

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |15:18 WIB
Doyan Buah Kesmek? Ini Loh Manfaatnya bagi Tubuh
Buah Kesemek. (Foto: Freepik)
A
A
A

APAKAH Anda pernah mencicipi buah kesemek? Tahukah Anda bahwa selain enak, kesemek merupakan buah yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan.

Buah kesemek atau kesemek Diospyros pertama kali ditemukan di Tiongkok. Pohon ini kemudian menyebar ke seluruh Asia. Memiliki aroma dan rasa yang manis dan segar, tak heran jika buah ini sangat digemari.

Kesemek berasal dari keluarga Rosaceae dengan berbagai varietasnya. Memiliki beragam nutrisi dan berbagai antioksidan seperti flavonoid dan tanin, kesemek memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Di bawah ini beberapa manfaat buah kesemek yang dihadirkan Alodokter.

Menjaga kesehatan mata

Kesemek punya vitamin A tinggi yang baik untuk menjaga kesehatan mata. Kesemek juga mengandung antioksidan dan zeaxanthin yang membantu mempertajam penglihatan serta melawan berbagai penyakit mata.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
