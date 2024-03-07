Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Siap-Siap Beli Tiket Mudik, BRI dan Citilink Kembali Gelar Online Travel Fair

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |11:10 WIB
Siap-Siap Beli Tiket Mudik, BRI dan Citilink Kembali Gelar Online Travel Fair
BRI dan Citilink gelar online travel fair. (Foto: dok BRI)
A
A
A

JAKARTA – Untuk Keempat kalinya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI bekerja sama dengan maskapai penerbangan PT Citilink Indonesia menggelar Citilink Online Travel Fair (COTF) Spesial Ramadan.

Acara yang berlangsung selama 5-8 Maret 2024 secara online ini, menawarkan berbagai promo menarik untuk masyarakat yang telah merencanakan perjalanan impian mereka, khususnya bagi yang mencari tiket mudik lebaran.

Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani mengatakan BRI selalu berupaya untuk memberikan solusi keuangan yang terbaik bagi nasabahnya, termasuk dalam memenuhi kebutuhan perjalanan.

“Kerja sama dengan Citilink dalam Citilink BRI Travel Fair Spesial Ramadan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dan keuntungan bagi nasabah BRI yang ingin mudik lebaran atau liburan dengan harga yang terjangkau,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Niaga dan Kargo Citilink Ichwan F Agus mengatakan Citilink selalu berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat, termasuk dalam menyediakan akses penerbangan yang terjangkau.

Halaman:
1 2
      
