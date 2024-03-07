Fuji hingga Nikita Mirzani Jadi Model di PIFW 2024, Bawakan Koleksi Diamond dari Passion Prive

Penampilan Fuji saat jadi model di PIFW 2024. (Foto: MPI/ Wiwie Heriyani)

SEDERET artis ternama Tanah Air turut mewarnai runway fashion show bertajuk ‘The Extraterrestrial Diamond Jewelry Show’ dari di Plaza Indonesia Fashion Week 2024, Kamis, (4/3/2024).

Mereka tampak berlenggak-lenggok bak model profesional untuk membawakan sederet koleksi perhiasan diamond dari Passion Prive. Seperti diketahui, koleksi perhiasan ini merupakan karya anak bangsa, yakni Airyn Tanu.

Founder Passion Jewelry Group tersebut berkolaborasi dengan desainer Ernesto Abram dan Deyva Dental Clinic, menampilkan koleksi perhiasan yang dipadukan dengan gaun-gaun bernuansa simpel black, edgy, namun memiliki sentuhan desain futuristik.

Artis senior hingga artis pendatang baru turut tampil membawakan koleksi kolaboratif tersebut dengan penuh percaya diri. Sebut saja Chintami, Fairuz A. Rafiq, Nikita Mirzani, hingga Fujianti Utami alias Fuji.

Seperti apa penampilan mereka? Berikut beberapa potretnya.

1. Nikita Mirzani





Nikita Mirzani tampil bak Dewi Yunani dengan gaun hitam panjangnya yang memiliki detail sayap nan menjuntai. Detail sayap tersebut tampak menyapu lantai runway ketika Nikita mulai berlenggak-lenggok. Gaun ketat tersebut juga sukses mengekspos tubuh seksi dari ibu tiga anak itu.

Ditambah, dengan perhiasan berwarna silver berkilauan berupa anting rumbai-rumbai dan kalung yang menghiasi bagian dadanya.

2. Fuji





Fuji lagi-lagi tampil bersinar di panggung runway fashion show. Meski mengenakan atasan blazer dan rok midi berwarna hitam polos, namun penampilannya tampak begitu bersinar. Bagaimana tidak, Fuji sukses memadukannya dengan aksesoris diamond cantik berupa anting ring besar serta kalung silver nan berkilau.