Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Fuji hingga Nikita Mirzani Jadi Model di PIFW 2024, Bawakan Koleksi Diamond dari Passion Prive

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |19:49 WIB
Fuji hingga Nikita Mirzani Jadi Model di PIFW 2024, Bawakan Koleksi Diamond dari Passion Prive
Penampilan Fuji saat jadi model di PIFW 2024. (Foto: MPI/ Wiwie Heriyani)
A
A
A

SEDERET artis ternama Tanah Air turut mewarnai runway fashion show bertajuk ‘The Extraterrestrial Diamond Jewelry Show’ dari di Plaza Indonesia Fashion Week 2024, Kamis, (4/3/2024).

Mereka tampak berlenggak-lenggok bak model profesional untuk membawakan sederet koleksi perhiasan diamond dari Passion Prive. Seperti diketahui, koleksi perhiasan ini merupakan karya anak bangsa, yakni Airyn Tanu.

Founder Passion Jewelry Group tersebut berkolaborasi dengan desainer Ernesto Abram dan Deyva Dental Clinic, menampilkan koleksi perhiasan yang dipadukan dengan gaun-gaun bernuansa simpel black, edgy, namun memiliki sentuhan desain futuristik.

Artis senior hingga artis pendatang baru turut tampil membawakan koleksi kolaboratif tersebut dengan penuh percaya diri. Sebut saja Chintami, Fairuz A. Rafiq, Nikita Mirzani, hingga Fujianti Utami alias Fuji.

Seperti apa penampilan mereka? Berikut beberapa potretnya.

1. Nikita Mirzani

Nikita Mirzani

Nikita Mirzani tampil bak Dewi Yunani dengan gaun hitam panjangnya yang memiliki detail sayap nan menjuntai. Detail sayap tersebut tampak menyapu lantai runway ketika Nikita mulai berlenggak-lenggok. Gaun ketat tersebut juga sukses mengekspos tubuh seksi dari ibu tiga anak itu.

Ditambah, dengan perhiasan berwarna silver berkilauan berupa anting rumbai-rumbai dan kalung yang menghiasi bagian dadanya.

2. Fuji

Fuji

Fuji lagi-lagi tampil bersinar di panggung runway fashion show. Meski mengenakan atasan blazer dan rok midi berwarna hitam polos, namun penampilannya tampak begitu bersinar. Bagaimana tidak, Fuji sukses memadukannya dengan aksesoris diamond cantik berupa anting ring besar serta kalung silver nan berkilau.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/194/3164872/fashion-iuXI_large.jpg
Rahasia Italia Jadi Magnet Fashion Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/30/194/3080491/potret_anak_mieke_amalia_jadi_model-1RNd_large.jpg
5 Potret Anak Mieke Amalia Jadi Model, Netizen Salfok Ekspresi 'Mangap'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/612/3020100/5-fakta-fashion-show-jacquemus-la-casa-yang-dihadiri-jennie-blackpink-bakal-jadi-koleksi-terakhir-Lc9FmZKVqZ.jpg
5 Fakta Fashion Show Jacquemus La Casa yang Dihadiri Jennie BLACKPINK, Bakal Jadi Koleksi Terakhir?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/194/3012230/pertama-dalam-sejarah-arab-saudi-gelar-fashion-show-baju-renang-24XetTyRfy.jpg
Pertama dalam Sejarah, Arab Saudi Gelar Fashion Show Baju Renang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/06/194/3005195/buttonscarves-gandeng-supermodel-halima-aden-di-istanbul-modest-fashion-week-2024-zWPlgfD8DG.jpg
Buttonscarves Gandeng Supermodel Halima Aden di Istanbul Modest Fashion Week 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/02/194/2964602/koleksi-les-sculptures-dari-jacquemus-jadi-puncak-pekan-mode-spring-2024-oFmsdBMfY9.jpg
Koleksi Les Sculptures dari Jacquemus Jadi Puncak Pekan Mode Spring 2024
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement