Vivienne Westwood Tampilkan Ready-to-Wear Bergaya Modern-Renaissance untuk Koleksi Fall-Winter 2024

TERINSPIRASI gaya Renaissance dan pakaian olahraga retro, Andreas Kronthaler menghadirkan koleksi "The Tailor" Vivienne Westwood di koleksi Fall/Winter 2024. Mereka pun berhasil memukau dengan deretan ready-to-wear bergaya yang modern-Renaissance.

Andreas Kronthaler merupakan sosok kreatif di kancah Vivienne Westwood yang berhasil menciptakan panggung spektakuler untuk menampilkan produk terbaru. Produk koleksi Koleksi Musim Gugur/Dingin 2024 itu pun bertajuk "Tailor".

Produk tersebut bukan sekadar pakaian, melainkan sebuah perjalanan melintasi waktu yang terinspirasi dari kisah cinta Kronthaler dan Westwood serta obsesi mereka terhadap sejarah. Kronthaler dalam pernyataannya mengatakan ingin melihat kembali apa tujuannya membuat pakaian.

"Pakaian seharusnya membuat Anda merasa nyaman. Di balik segalanya ada keinginan. Inilah yang ingin kami ciptakan. Inilah inti dari fesyen. Ketika saya bertemu Vivienne, saya sungguh takjub karena dia sama tertariknya pada sejarah seperti saya. Itu adalah semangat bersama yang pertama," kata dia.

Pendekatan ini mengarahkan Kronthaler menjelajahi pakaian Renaisans, setelah terinspirasi dari pameran Giovanni Battista Moroni di Milan, yang membawanya kembali ke awal karyanya dengan Vivienne.

Vivienne Westwood pun membuat kejutan saat Sam Smith berjalan di atas panggung. Sementara itu, Kristen McMenamy menutup acara dengan balutan gaun serba putih yang memancarkan keanggunan.

Tidak hanya sejarah, Kronthaler pun turut memberikan sentuhan sporty dalam pameran tersebut. Dia memadukan tirai panjang dan siluet punggung terbuka dengan warna dan tekstur berbeda.