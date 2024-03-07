Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Jennie BLACKPINK Tampil Grande, Gabungkan Mini Dress dengan Boot Hitam

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |12:27 WIB
Jennie BLACKPINK Tampil Grande, Gabungkan Mini Dress dengan Boot Hitam
Jennie Blackpink. (Foto: Instagram)
A
A
A

JENNIE BLACKPINK sekali lagi membuktikan julukannya sebagai "Human Chanel" pada acara Chanel di Paris Fashion Week. Tidak heran jika dia dinobatkan sebagai ikon fesyen dan penentu tren,

Bintang K-pop, yang terkenal dengan gaya fesyennya yang unik, menggabungkan elemen inti balet dengan sentuhan gotik untuk membuat pernyataan berani yang sesuai dengan kepekaan fesyennya yang unik.

Sebagai duta merek untuk merek Chanel yang ikonik, Jennie menghadiri pameran koleksi musim gugur/dingin Paris Maison 2024-2025. Jennie terlihat tampil dengan Gaun Hitam (LBD) yang terinspirasi dari balet dengan detail bordir dari Chanel.

Jennie Chanel PFW 1

Jennie BLACKPINK

Dihiasi dengan detail yang rumit, gaun tersebut menampilkan garis leher Jennie yang mulus, dengan sentuhan unik di setiap langkah. Meskipun cuaca dingin, sang fashionista dengan percaya diri memamerkan LBD tanpa lengan dan memamerkan rambut kepangnya yang bergaya.

Jennie menambahkan sentuhan berani pada pakaiannya, dengan memadukan LBD dan sepatu bot hak tinggi berbahan suede, dengan permainan tekstur palet monokromatik. Sepatu bot Chanel ini pun menjadi titik fokus kedua dari gaun itu sendiri.

Jennie Chanel PFW 2

Jennie BLACKPINK

Pakaian ini dibuat semakin sempurna dengan banyak aksesori yang dipilih dengan cermat. Jennie menghiasi lehernya dengan kalung rantai Kuba dengan logo double-C ikonik Chanel, dilengkapi dengan kalung perak lainnya yang terdiri dari rantai dan logo CC yang lebih halus. Anting menjuntai menambah glamor penampilannya.

Tangannya dihiasi beberapa gelang dan rantai Chanel yang serasi dengan aksen perak pada perhiasan, kuku krom perak, dan eye shadow perak. Untuk melengkapi tampilan avant-garde tersebut, Jennie mengenakan sarung tangan kulit hitam yang terinspirasi oleh Karl Lagerfeld di tangan kanannya, menghasilkan perpaduan sempurna antara keanggunan dan keunikan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
