HOME WOMEN WOMEN

Pelepas Dahaga saat Buka Puasa, Ini Minuman Segar yang Siap Jadi Mood Booster-mu

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |14:57 WIB
Pelepas Dahaga saat Buka Puasa, Ini Minuman Segar yang Siap Jadi <i>Mood Booster</i>-mu
Teh Pucuk Harum jadi pelepas dahaga saat buka puasa. (Foto: dok Mayora)
BULAN puasa sebentar lagi, waktunya menahan diri dari segala cobaan. Puasa mengajarkan kita untuk bersabar, bukan cuma sabar menahan emosi tapi juga bersabar menahan lapar dan haus. Tapi gimana kalau harus buka puasa saat di perjalanan? Karena habis berpuasa sehari penuh tubuh kita pasti butuh minuman yang segar dan manis.

Untung ada Teh Pucuk Harum yang mudah kamu temukan dimana saja dan siap untuk diminum kapan saja. Kenapa harus Teh Pucuk Harum? Karena terbuat dari pucuk teh pilihan yang memberikan kesegaran rasa teh terbaik, dengan rasa manis yang pas dan siap menjadi mood booster-mu setelah seharian berpuasa.

Teh Pucuk Harum punya dua varian rasa, yaitu original dan less sugar dengan varian ukuran, yakni 350 ml, 500 ml, 250ml banded dan ada yang ukuran jumbo 1,3 liter buat diminum bersama di rumah atau kumpul seru bareng teman.

Teh Kemasan yang Jadi Pilihan Masyarakat

Teh Pucuk Harum sebagai brand teh lokal dalam kemasan nomor satu di Indonesia hadir dengan inovasi teh berkualitas terbaik dari pucuk teh pilihan. Manisnya pas dan gak nyangkut di leher.

Produk ini sangat digemari dan banyak dikonsumsi masyarakat, serta mudah didapatkan di toko-toko terdekat, sehingga menjadi teh kemasan yang populer dibandingkan para kompetitornya.

Khasiat Teh Pucuk Harum

