Profil dan Potret Ibunda Sabda Ahessa yang Kini Diduga Bersitegang dengan Wulan Guritno

PROFIL dan potret ibunda Sabda Ahessa yang kini diduga bersitegang dengan Wulan Guritno ternyata bernama Shanty Widianti. Dia istri dari Raden Mas Haryo Heroe Syswanto Ns. Soerio Soebagio atau yang lebih dikenal dengan nama Sys NS.

Mendiang Sys NS merupakan salah satu seseorang yang berpengaruh di dunia perfilman dan politik. Namanya sering diperbincangkan oleh netizen dikarenakan kritikannya kepada Wulan Guritno.

Dia menikah dengan Raden Mas Haryo Heroe Syswanto Ns. Soerio Soebagio atau yang lebih dikenal dengan nama Sys NS. Sys NS sendiri adalah sosok yang begitu dikenal di dunia perfilman dan politik.

Sys NS adalah seorang aktor dan pada tahun 2001 ia memilih untuk terjun ke dunia politik dengan bergabung ke partai Demokrat. Namun, pada tahun 2018, Sys NS meninggal dunia dan meninggalkan Shanty dan ketiga anaknya.

Setelah ditinggal oleh Sys NS, Shanty akhirnya memutuskan untuk menyudahi masa kesendiriannya. Pada tahun 2019, Shanty memilih menikah kembali dengan Syaiful. Selain itu di umurnya 53 tahun menikmati hidupnya dengan berjalan-jalan dan kumpul bersama temannya.

1. Punya sisi romantis

Ibu dari Sabda Ahessa ini terlihat memiliki sisi romantis. Hal itu terlihat dari akun instagram pribadinya. Nampak dia dengan suami keduanya mengabadikan momen bersama yang dikelilingi oleh bunga.