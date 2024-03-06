AHA Cafe Jadi Hot Spot Nongkrong Santai di Next Hotel Yogyakarta

YOGYAKARTA dengan segala keberagamannya memang bertransformasi menjadi kota yang sangat dinamis. Kondisi ini menjadikan Kota Yogyakarta sebagai tempat yang cocok untuk mengembangkan dunia bisnis, mulai dari kuliner, hiburan dan tempat nongkrong asyik.

Salah satunya yang juga berkembang di Yogyakarta yakni AHA Cafe. Tempat nongkrong santai ini menjadi satu dari sekian banyak kafe yang cocok untuk dikunjungi di Yogyakarta.

Lokasinya berada Next Hotel Yogyakarta, tepatnya di Jalan Laksda Adisucipto, Janti, Yogyakarta. Berbeda dari tempat-tempat nongkrong lainnya, AHA Cafe memiliki keunggulan tersendiri karena tempatnya yang menjadi satu dengan hotel.

Hal ini tentu sangat memudahkan bagi warga wisatawan luar daerah yang ingin menikmati malam dengan secangkir kopi dan makanan enak tanpa harus pergi jauh dari penginapan.

Marketing Communication Next Hotel, Lusi Lusmana mengatakan, selain tempatnya yang cukup luas, AHA Cafe juga menyediakan sejumlah fasilitas yang cukup lengkap. Di sini, pengunjung bisa nongkrong santai sambil bermain biliar bersama teman dekat maupun keluarga.

"Fasilitas yang kita memiliki salah satunya adalah meja biliar. Jadi di sini teman-teman bisa bermain biliar sambil menikmati menu-menu spesial yang ada di AHA Cafe. Selain itu di sini juga ada live music setiap hari Minggu," ujarnya, Selasa (05/03/2024).