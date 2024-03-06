Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Pria Ini Tiba-Tiba Belikan Pacarnya Balon, Alasan Dibaliknya Bikin Haru

Nurhafina Oktavia , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |08:30 WIB
Viral Pria Ini Tiba-Tiba Belikan Pacarnya Balon, Alasan Dibaliknya Bikin Haru
Viral Penjual Balon. (Foto: Instagram)
MENDAPAT hadian dari pasangan memang menyenangkan, apalagi jika diberikan sebuah kejutan. Tapi, bagaimana jika hadiah tersebut dibelikan karena ingin membantu orang lain.

Inilah yang terjadi pada seorang perempuan, yang ditawarkan oleh pacarnya balon. Dalam sebuah video yang diunggah oleh pemilik akun Tiktok @moodhty itu terlihat ada bapak-bapak tua dengan keterbatasan menjajakan balon.

Viral Penjual Balon

Kemudian, terlihat seorang pria yang tengah pergi bersama pacarnya lantas membeli balon dagangan bapak tersebut, karena merasa iba dengan penjualnya yang sudah lanjut usia.

Pria tersebut pun menghampiri bapak penjual balon di pinggir jalan. Terlihat, pria berbaju hitam itu turun dari motor dan membeli 1 balon helium berwarna merah. Bapak penjual balon itu pun harus menggunakan giginya untuk mengambil balon karena keterbatasan yang ia miliki.

“Kamu mau balon ga?”

“Kenapa?”

“....”, tulis pemilik akun dalam caption video tersebut.

Halaman:
1 2
      
