Polo Srimulat Meninggal Dunia Diduga Akibat Penyakit Paru, Yuk Kenali Penyebabnya!

Polo Srimulat meninggal dunia diduga akibat penyakit paru. (Foto: Instagram @polo_srimulat)

KABAR duka datang dari pelawak senior Christian Barata Nugroho alias Polo. Personel grup lawak Srimulat tersebut meninggal dunia hari ini, Rabu (6/4/2024).

Kabar tersebut pertama kali diberitahukan oleh Tessy yang merupakan rekan sejawat Polo di Srimulat. Meski belum diketahui secara pasti penyebab meninggalnya, namun Polo dikabarkan sering keluar masuk rumah sakit sejak beberapa bulan lalu akibat penyakit paru.

Berkaca dari kasus meninggalnya Polo, lantas apa sebenarnya penyakit paru tersebut?

Merangkum dari laman resmi Kemenkes, Rabu (6/3/2024) penyakit paru sebenarnya memiliki berbagai jenis. Salah satunya adalah PPOK (Penyakit Paru Obstruktif Kronis). PPOK adalah kondisi peradangan paru-paru yang berlangsung dalam jangka panjang dan menyebabkan terjadinya obstruksi aliran udara.

PPOK adalah kondisi di mana paru-paru mengalami peradangan kronis yang menyebabkan penyempitan saluran napas. Hal ini umumnya disebabkan oleh paparan jangka panjang terhadap gas iritan atau partikel kecil, terutama asap rokok.

Penderita PPOK memiliki risiko yang lebih tinggi terkena penyakit jantung, kanker paru-paru, dan berbagai kondisi kesehatan lainnya.

Emfisema dan bronkitis kronis adalah dua kondisi yang paling umum menyebabkan PPOK. Bronkitis kronis adalah peradangan pada saluran bronkus yang menghubungkan udara dengan kantong udara di paru-paru (alveoli).

Gejalanya termasuk batuk sehari-hari dan produksi dahak. Emfisema, di sisi lain, merujuk pada kerusakan alveoli paru-paru akibat paparan asap rokok, gas iritan, atau partikel kecil lainnya.

Dengan pengelolaan yang tepat, sebagian besar penderita PPOK dapat mengendalikan gejala dan meningkatkan kualitas hidup serta mengurangi risiko komplikasi kesehatan yang terkait.

Penyebab utama PPOK di negara maju adalah kebiasaan merokok. Di negara berkembang, PPOK juga dapat terjadi akibat paparan asap dari bahan bakar untuk memasak atau pemanas ruangan di tempat tinggal yang kurang ventilasi.

Jenis obstruksi saluran napas yang dapat terjadi meliputi:

1. Emfisema

Penyakit paru-paru ini disebabkan oleh kerusakan dinding dan serat elastis pada alveoli. Ketika menghembuskan napas, saluran napas yang kecil bisa kolaps, sehingga menghambat aliran udara keluar dari paru-paru.

2. Bronkitis kronis

Pada kondisi ini, saluran bronkus mengalami peradangan dan penyempitan, serta paru-paru memproduksi dahak berlebih. Hal ini menyebabkan penyempitan saluran napas dan batuk yang berfungsi membersihkan saluran napas.